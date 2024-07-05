Терапевт Кондрахин: сонливость в жару говорит о перегреве головного мозга

Терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что перегрев увеличивает нагрузку на сосуды, что может негативно сказаться на головном мозге. При перегреве мозга он может “отключаться”.

“Кровь становится более густой, вязкой, её тяжело прокачивать, и человек может потерять сознание, что очень тяжело для организма”, – отметил Кондрахин. По словам терапевта, тепловой удар может возникнуть в любой момент, независимо от воздействия солнечных лучей. Физическая активность в жаркую погоду также способствует перегреву, создавая дополнительное тепло за счёт мышечного напряжения.

Сонливость, возникающая в жару, указывает на опасный перегрев головного мозга, отметил Кондрахин. “При тепловом ударе нарушается зрение – все может поплыть перед глазами. Как и сонливость, это первый признак того, что головной мозг перегрелся”, – уточнил специалист.

Терапевт добавил, что при потере сознания из-за теплового удара или скачках артериального давления необходимо обратиться за медицинской помощью. Во избежание перегрева медик рекомендует следить за питьевым режимом.