 

Злоумышленники начали использовать новую мошенническую схему в Telegram

05.07.2024, 12:55, Разное
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Злоумышленники активно используют новую валюту Telegram Stars для кражи личной информации пользователей. Об этом заявила газета “Известия”.

Мошенники распространяют объявления о продаже валюты в обход официальных магазинов приложений, предлагая выгодные условия. Тем самым они стремятся получить доступ к конфиденциальным данным, в том числе к Telegram-кошельку.

Эксперт по информационной безопасности Эликс Смирнов отметил, что Telegram стал удобной платформой для криптовалютных операций, что привлекло нечистых на руку лиц. Дмитрий Кирюшин из BI.ZONE Brand Protecton подчеркнул, что желание пользователей заработать высокие доходы побуждает их становиться жертвами мошенников.


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