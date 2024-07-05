 

Князь Монако признался, что страной уже 21 год управляет его кухарка

05.07.2024, 11:33, Разное
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Жители Монте-Карло вышли протестовать на улицы после заявления князя Монако Альбера II, в котором он признался, что уже на протяжении 21 года карликовым государством управляет кухарка князя, 66-летняя Луиза Кошон.

Женщина не только руководит работой правительства и разведки, но и проводит переговоры с иностранными лидерами по телефону.

Альбер II заявил, что в 2003 году, ещё будучи регентом при своём отце, назначил Луизу Кошон своим тайным советником и передал в её руки основные рычаги государственного управления. Сам князь с тех пор не принимал участия в собраниях государственного совета и не общался с правительством, выполняя исключительно церемониальные функции.

Отдельных подданных этот поступок возмутил – они называют это решение «продиктованным марксистским иррационализмом» и «преступным по отношению к монархическим традициям». Согласно законам княжества, во главе правительства должен стоять человек знатного происхождения рангом не ниже графа. Недовольные требуют вернуть простолюдинку Луизу Кошон на кухню и запретить ей заниматься политической и государственной деятельностью. Однако даже самые злостные критики признают: за то время, что во главе страны стояла кухарка, Монако достигло самого высокого в Европе уровня жизни и ВВП на душу населения, а также вошло в десятку самых счастливых и безопасных стран мира.

– Я вынужден просить прощения у своего народа за то, что назначил главой государства кухарку, – признал князь Альбер II. – Однако вам не стоит судить Луизу только по её происхождению. В настоящее время она – один из самых опытных политиков в мире. Она уже 21 год управляет целой страной, и за это время мы не знали ни кризисов, ни экономических проблем. Она лично провела страну через бури 2008, 2014 и 2022 годов, и Монако после этого стало лишь сильнее и богаче. Я призываю вас понять и простить меня за это решение. Здоровья вам и хорошего настроения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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