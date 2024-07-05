КПРФ не будет продлевать договор аренды участка, на котором стоит Храм Христа Спасителя

Договор аренды земельного участка, заключённый на 99 лет между руководством ВКП(б) и Русской православной церкви 7 января 1925 года, не будет продлён, сообщили в горкоме компартии.

В настоящее время на этом участке расположен Храм Христа Спасителя, а также церковное кладбище и парк. Руководству главного собора Москвы придётся искать новое место для культового учреждения.

За аренду 2 гектаров земли в центре столицы партия получала от церкви всего 10 рублей в год. Такая сумма была признана нерыночной, а продление аренды – нецелесообразным, пояснили в горкоме. После истечения срока действия договора в начале следующего года Храм Христа Спасителя вынужден будет переехать, его новое месторасположение в настоящее время активно обсуждается в Синоде и других церковных органах. Среди возможных мест его размещения указывают парк «Патриот», Рублёво-Успенское шоссе, город Суздаль. На освободившемся участке КПРФ планирует воздвигнуть торгово-развлекательный центр с бассейном и кинотеатром, а также элитный клубный дом для высших партийных руководителей.

– Ничего личного, просто рыночная логика требует, чтобы храм нашёл себе более бюджетный участок, – сказал замглавы Мосгоркома КПРФ Николай Попов. – Мы не можем позволить себе держать на балансе элитный земельный участок в центре Москвы, который не приносит доходов. Рядом на гораздо менее престижных местах сдаются квартиры по 300 тысяч рублей в месяц, а мы, извините, сосём лапу. Так что мы будем ждать от патриархии более выгодного предложения, либо переезда собора туда, где размещение столь массивного архитектурного ансамбля будет экономически оправдано.

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