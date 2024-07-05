 

КПРФ не будет продлевать договор аренды участка, на котором стоит Храм Христа Спасителя

05.07.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Договор аренды земельного участка, заключённый на 99 лет между руководством ВКП(б) и Русской православной церкви 7 января 1925 года, не будет продлён, сообщили в горкоме компартии.

В настоящее время на этом участке расположен Храм Христа Спасителя, а также церковное кладбище и парк. Руководству главного собора Москвы придётся искать новое место для культового учреждения.

За аренду 2 гектаров земли в центре столицы партия получала от церкви всего 10 рублей в год. Такая сумма была признана нерыночной, а продление аренды – нецелесообразным, пояснили в горкоме. После истечения срока действия договора в начале следующего года Храм Христа Спасителя вынужден будет переехать, его новое месторасположение в настоящее время активно обсуждается в Синоде и других церковных органах. Среди возможных мест его размещения указывают парк «Патриот», Рублёво-Успенское шоссе, город Суздаль. На освободившемся участке КПРФ планирует воздвигнуть торгово-развлекательный центр с бассейном и кинотеатром, а также элитный клубный дом для высших партийных руководителей.

– Ничего личного, просто рыночная логика требует, чтобы храм нашёл себе более бюджетный участок, – сказал замглавы Мосгоркома КПРФ Николай Попов. – Мы не можем позволить себе держать на балансе элитный земельный участок в центре Москвы, который не приносит доходов. Рядом на гораздо менее престижных местах сдаются квартиры по 300 тысяч рублей в месяц, а мы, извините, сосём лапу. Так что мы будем ждать от патриархии более выгодного предложения, либо переезда собора туда, где размещение столь массивного архитектурного ансамбля будет экономически оправдано.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Остеопат Симкин: физические нагрузки негативно влияют на состояние коленных суставов

05.07 / Мнение «аналитика»: О важном изменении в поведении Путина… И это говорит о многом?

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Был размещен символ в виде глаза

05.07 / Мнение «аналитика»: О страхе поражения… Зеленский начал что-то подозревать?

05.07 / Мнение «аналитика»: О плане Путина… Когда же он долбанёт?

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Приехал на танке за российским гражданством

05.07 / Мнение: Госдума в ошейнике

04.07 / Мнение: Круто вверх!

04.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про курдак

04.07 / Выпущен рабочий эмулятор PlayStation 4 для ПК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика