Мишустин: Россия стабильно наращивает продовольственную безопасность

Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о существенном повышении уровня продовольственной безопасности в стране. По его словам, урожаи зерна, мяса, сахара, рыбы и растительного масла растут год от года, их хватает как для внутреннего потребления, так и для поставок за границу.

Заметно увеличились и объемы производства фруктов, овощей, в том числе картофеля. Как заявил Мишустин, в этом сегменте рост составляет около 11%.

Ранее в этом году вице-премьер Николай Патрушев сообщил, что в текущем сельхозсезоне РФ планирует отправить на экспорт до 70 млн тонн зерновых. Ожидается, что к 2024 году страна займет более четверти мирового рынка зерна.