Депутат Свищев: идея перехода РПЛ на американский формат несет много сложностей

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал идею создания закрытой лиги в Российской премьер-лиге. Он указал на ряд сложностей и противоречий, которые несут в себе такие реформы.

По словам Свищева, идея закрытой лиги подразумевает отказ от спортивного принципа, что лишает клубы из низших лиг возможности пробиться в высший дивизион. Кроме того, матчи будут проводиться в ограниченном числе городов, что ущемляет интересы болельщиков из регионов.

По данным источников РБК, часть ведущих российских клубов и Российский футбольный союз рассматривают возможность перехода на закрытую лигу из 16 команд. Такой формат позволит клубам сосредоточиться на долгосрочной стратегии и инвестировать в маркетинг, развитие и инфраструктуру.

Однако, как отмечает Свищев, УЕФА не поддерживает концепцию закрытых лиг, а также противоречит задачам популяризации спорта на всей территории страны. Поэтому переход на такую систему в ближайшее время маловероятен, но может рассматриваться в долгосрочной перспективе.