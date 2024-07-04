Мнение: Почему в Казахстане такая высокая рождаемость?

Дорогие читатели из Казахстана, в чём ваш секрет? Какой тайный ингредиент вы добавляете в бешбармак? Почему почти вся наша планета потихоньку вымирает, а численность казахов стремительно растёт? Как видно на графике ниже, быстрый рост не останавливается и сейчас, в эпоху повестки и соцсетей (ссылка):

Как пишут читатели, даже если взять две соседних области России и Казахстана, уровень рождаемости в Казахстане окажется значительно выше, чем у нас. Можно было бы предположить, что некоторые просто записываются казахами, хотя раньше указывали в переписях, что они русские, но нет, население Казахстана растёт и в целом, а средняя рождаемость по стране — выше трёх детей на семью, что по нынешним скорбным временам просто великолепно.

Если тут нет ошибки в подсчётах (что вполне возможно), мы имеем дело с интересным феноменом, который непременно следует объяснить.