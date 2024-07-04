Врач Сережина: утренний и вечерний душ влияют на организм по-разному

Врач Вера Сережина рекомендует принимать душ дважды в день, поскольку утренний и вечерний водные процедуры оказывают различное воздействие на организм. Утром душ активизирует кровообращение, бодрит и улучшает настроение. Вечером же водная процедура способствует расслаблению, смывает дневные загрязнения и очищает поры.

Для комфортного принятия душа необходимо использовать теплую воду. При отсутствии сильных загрязнений можно ограничиться обмыванием без использования пенящихся средств, содержащих агрессивные компоненты, которые нарушают естественную микрофлору кожи. Чрезмерное использование горячей воды и мыла может привести к сухости кожи и снижению иммунитета.

Людям с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой следует проконсультироваться с врачом перед принятием прохладного душа.