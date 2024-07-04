 

Россия и Беларусь вступают на путь новой промышленной революции для обеспечения технологической независимости

04.07.2024, 12:15, Разное
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В связи с последними геополитическими событиями и введением санкций РФ и Беларусь решили предпринять решительные шаги для достижения технологического суверенитета.

Василий Осьмаков, первый заместитель главы Министерства промышленности и торговли России, выступил с заявлением о необходимости проведения всеобъемлющей новой индустриализации в стране.

«До 2022 года РФ была частью глобального рынка и могла полагаться на импорт технологий, но теперь мы должны рассчитывать только на себя», — подчеркнул Осьмаков.

В рамках новой промышленной революции РФ планирует создавать целые отрасли с нуля, реализуя крупные проекты, рассчитанные на срок до 20 лет. Эти проекты могут быть нерентабельными с точки зрения бизнеса, но жизненно важны для обеспечения технологической независимости.

Беларусь также активно участвует в программе импортозамещения. Александр Рогожник, посол Беларуси в России, сообщил, что Минск будет вести переговоры с Москвой о предоставлении дополнительных займов на реализацию таких проектов.

Стоит отметить, что в РФ уже достигнуты значительные успехи в нефтепереработке, заявил президент Владимир Путин.


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