Россия и Беларусь вступают на путь новой промышленной революции для обеспечения технологической независимости
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В связи с последними геополитическими событиями и введением санкций РФ и Беларусь решили предпринять решительные шаги для достижения технологического суверенитета.
Василий Осьмаков, первый заместитель главы Министерства промышленности и торговли России, выступил с заявлением о необходимости проведения всеобъемлющей новой индустриализации в стране.
«До 2022 года РФ была частью глобального рынка и могла полагаться на импорт технологий, но теперь мы должны рассчитывать только на себя», — подчеркнул Осьмаков.
В рамках новой промышленной революции РФ планирует создавать целые отрасли с нуля, реализуя крупные проекты, рассчитанные на срок до 20 лет. Эти проекты могут быть нерентабельными с точки зрения бизнеса, но жизненно важны для обеспечения технологической независимости.
Беларусь также активно участвует в программе импортозамещения. Александр Рогожник, посол Беларуси в России, сообщил, что Минск будет вести переговоры с Москвой о предоставлении дополнительных займов на реализацию таких проектов.
Стоит отметить, что в РФ уже достигнуты значительные успехи в нефтепереработке, заявил президент Владимир Путин.
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