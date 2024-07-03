Врач Мясников ответил, помогает ли прием коллагена замедлить старение кожи

Известный врач Александр Мясников высказался о добавках с коллагеном, которые якобы борются с признаками старения. По мнению специалиста, их популярность – не более чем маркетинговый ход.

Коллаген поступает в организм из пищи, а вот добавки практически не усваиваются, отметил Мясников. Для выработки коллагена необходимы продукты, богатые белком (аминокислоты) и витамином С (цитрусовые, красный и зеленый перец, томаты, листовые овощи темно-зеленого цвета). Также вырабатывается коллаген при употреблении цинка и меди, которые содержатся в мясе, морепродуктах, грецких орехах, цельнозерновых и бобах.

С возрастом содержание коллагена в организме уменьшается, кожа теряет плотность и упругость, появляются морщины. А мышцы становятся слабее. Ранее сообщалось о “продуктах молодости”, которые активизируют выработку коллагена.