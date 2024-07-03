Red Magic 9S Pro с самым мощным процессором Snapdragon оценили в 57 тысяч рублей

ZTE представила новые флагманские игровые смартфоны Red Magic 9S Pro и 9S Pro+, которые уже доступны на китайском рынке. Главная особенность устройств – процессор Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, разогнанная версия чипа, используемого в Samsung Galaxy S24.

По словам производителя, LE-версия процессора позволила Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ достичь рекордных результатов в бенчмарке AnTuTu – 2 372 164 балла. Это обеспечивает стабильную частоту кадров в 60 fps в игре Genshin Impact и 120 fps в Honkai: Star Rail на ультра-настройках графики.

Чтобы сбалансировать высокую производительность, смартфоны оснащены усовершенствованной системой охлаждения, включающей крупную испарительную камеру и встроенный кулер со скоростью вращения до 22 000 оборотов в минуту.

Среди других характеристик моделей – AMOLED-экран диагональю 6,8 дюйма с разрешением 2480х1116 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью до 1600 нит. Фронтальная камера на 16 Мп расположена под экраном, что делает ее незаметной в неактивном режиме.

Оба смартфона оснащены тройной камерой, включающей основной сенсор на 50 Мп, ультраширокоугольный объектив на 50 Мп и макромодуль на 2 Мп. Емкость аккумулятора различается: Red Magic 9S Pro предлагает батарею на 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт, а 9S Pro+ – на 5500 мАч с быстрой зарядкой на 165 Вт.

В продажу новые модели поступят 9 июля по цене от 4799 юаней (около 57 000 рублей) за Red Magic 9S Pro и от 5799 юаней (около 69 000 рублей) за 9S Pro+.