Стас Пьеха раскрыл секреты воспитания сына

Стас Пьеха поделился подробностями воспитания своего 6-летнего сына Петра. Артист признался, что мальчику пришлось сменить несколько школ из-за проблемного поведения.

В частности, сын певца вступил в конфликт с воспитателем, исполнявшим роль Деда Мороза в театральном кружке, и выругался на него матом. Инцидент произошел прямо на сцене.

“Вижу себя в сыне”, – прокомментировал ситуацию Пьеха.

Артист отметил, что его сын учился в школе с православным уклоном, но по инициативе матери. По словам певца, Петр хорошо учился и был доволен полученными знаниями.

Пьеха также рассказал, что воспитывает сына совместно с бывшей супругой, моделью Наталией Горчаковой. Экс-супруги живут в разных городах и общаются с сыном в основном по видеосвязи.