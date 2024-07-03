Мнение: Россия – страна с высокими доходами населения, потому что мы — трудолюбивый народ

1. Всемирный банк ранее признал, что Россия ещё пару лет назад обогнала Японию и стала четвёртой по величине экономикой мира. Теперь эксперты Всемирного банка официально причислили нас к группе стран с высокими доходами населения (ссылка):



Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения, говорится в блоге Всемирного банка.

В 2023 году валовой национальный доход на душу населения вырос до 14 250 долларов. В 2022-м этот показатель составлял 12 830 долларов.

Перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего в банке объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.

2. Блогер keleg пишет (ссылка):



Япония тем хороша для сравнения, что там живет сравнимое с Россией количество людей. У нас 144 млн, а в Японии 124 млн.

Когда прошла новость о том, что мы обогнали Японию по ВВП (ППС), первая моя реакция — это что получается, мы сейчас работаем примерно с такой же производительностью, как трудолюбивые японцы?

Стереотипы трещат.

Тихо замечу, что японцы не настолько трудолюбивы, как принято считать. Многие японцы зависают на работе с утра до вечера, это верно. Однако мерилом работы является всё же не усталость и не проведённые в офисе часы, а конкретный результат: количество выпущенных за смену хвосторезов, например. И вот тут у японцев иногда возникают проблемы.

3. Цифры роста российской промышленности за последний год подтверждают бодрые данные Всемирного банка — у нас растут и экономика в целом, и доходы граждан (ссылка):

Промышленное производство в России с января по май 2024 года выросло на 5.2%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

При этом рост добычи полезных ископаемых за этот период составил всего 0.2%, а в обрабатывающих областях рост +8.8%.

В мае (в годовом выражении) наибольший рост зафиксирован:

– Производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) +55,9%

– Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий +27,5%

– Производство транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику, судостроение +20,9%

– Производство мебели +13,1%

– Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии +11,4%

– Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории, сократилось на 7,4%

– Производство табачных изделий упало на 3,5%

– Добыча угля сократилась на 1.4%

– Производство одежды сократилась на 0.5% <…>

– Грузовые вагоны (всего) – 29,5 тыс. (+27,1%)

– Полувагоны – 11,2 тыс. (рост в 1,7 раза)

– Хопперы – 7,8 тыс. (+12,2%)

– Цистерны – 4,6 тыс. (+42,1%)

– Платформы – 3,5 тыс. (-23,3%) <…>

– Магистральные электровозы – 122 (+1,7%)

– Магистральные тепловозы – 121 секция (рост в 1,8 раза)

– Маневровые тепловозы – 118 (без изменений)