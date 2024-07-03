Рупор кремлевской пропаганды: Главный борец с Пашиняном

Большое интервью Наданы Фридрихсон с лидером антипашиняновских протестов в Армении Багратом Србазаном, который требует ухода Пашиняна от власти.

Так сказать для понимания, кто и почему выступает против Пашиняна в Армении.

Моя позиция насчет Армении и Пашиняна не менялась с 2018 года – ничего хорошего Армению при Пашиняне не ждет. Проигранная война, сдача Карабаха, сдача приграничных поселков и т.д. и т.п. – это еще не конец.

—