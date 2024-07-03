 

Полет сверхзвуковых самолетов над Тулой вызвал панику из-за звуков взрывов

03.07.2024, 20:25, Разное
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Звуки, похожие на взрывы, прогремели в небе над Тулой. Об этом рассказали местные Telegram-каналы.

Очевидцы утверждают, что услышали хлопок, а затем звук пролетающего сверхзвукового самолета. По их мнению, это связано с учебными полетами авиации, а не с уничтожением беспилотника. Официальные власти пока не комментировали ситуацию.

Пользователи также рассказали о звуках взрывов в районе микрорайона Глушанки. Накануне в Белгородской области была предпринята попытка атаки беспилотным летательным аппаратом. В нескольких районах области сработали сирены ракетной опасности. Особый режим ввели также в Белгороде и его окрестностях. Примерно в это же время в городе раздались звуки взрывов. Однако подробности пока не поступали.


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