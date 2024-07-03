ЦБ не собирается снижать ключевую ставку в ближайшее время

Герман Греф, глава Сбербанка, заявил, что пока не видит предпосылок для снижения ключевой ставки Центрального банка России. По его словам, борьба с высокой инфляцией еще не завершена, поэтому признаков для понижения ставки нет.

Ранее Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ предположил, что в июле Банк РФ может повысить ключевую ставку с 16% до 17-18%. Экономист считает, что падение ставки до конца 2024 года маловероятно, так как для снижения инфляции пока не созданы необходимые условия.

Однако Михаил Васильев из Совкомбанка выразил другое мнение, предположив, что ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки в середине следующего года и к концу 2025 года снизит ее до 10%.