В Петербурге задержан москвич при попытке украсть белые ночи

В полицию Санкт-Петербурга в ночь на 2 июля поступил сигнал о подозрительном мужчине, который проводил языческий обряд около Медного всадника. Прибывшими по вызову силовиками у памятника Петру I был задержан 25-летний житель Москвы.

«В отделении полиции мужчина пояснил, что прибыл в Северную столицу для кражи белых ночей. Для этого он планировал провести серию чёрных месс и языческих ритуалов, однако благодаря бдительности граждан его преступный замысел провалился», – говорится в официальном пресс-релизе ГУ МВД по Санкт-Петербургу

По информации «Фонтанки.ру», москвич не состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и прибыл в Петербург на личном минивэне. В автомобиле преступника полицейские обнаружили несколько пособий по чёрной магии, костюм волхва и план тайной операции по краже белых ночей.

«Идея у этого московита была простая – привлечь на свою сторону языческих богов и дьявола, погрузить сгусток белых ночей в специальный чемодан и привезти его в Москву. Там он планировал выпустить их на волю, чтобы в мае и июне «читать и писать без лампады», это всё с его слов», – сказал источник издания в петербургской полиции.

В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За попытку кражи «природного достояния Петербурга» мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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