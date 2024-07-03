В Сахалинской области суд отправил под стражу водителя, виновного в наезде на четверых детей

В Сахалинской области суд отправил под стражу водителя, виновного в наезде на четверых детей. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Долинский городской суд. По данным следствия, житель превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего сбил детей, находившихся на обочине дороги.

Троим пострадавшим оказана медицинская помощь, в том числе одна девочка отправлена на амбулаторное лечение. Четвертый ребенок получил тяжелые травмы и в настоящее время находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.

После ДТП водитель отказался проходить освидетельствование на наличие алкогольного или наркотического опьянения. Следствие выясняет все обстоятельства трагедии.