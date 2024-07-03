Мнение: Чем зависимость России от Китая принципиально лучше, чем зависимость СССР от Канады

В посте про уголь я мимоходом упомянул, что наша экономика критически зависит от китайской. Нефтерубля мы так и не создали, хотя шанс после 2014 был, поэтому вся наша финансовая система вынужденно опирается на юань. Если учесть, что Китай обеспечивает нам 40% импорта и 25% экспорта, и что заменить ряд китайских товаров мы даже при всём желании не можем, зависимость вырисовывается мощнейшая, это объективный факт. Можно грубо сказать, что сейчас Китай и Россия склеиваются примерно в ту же конфигурацию, в которой давно находятся США и Канада, и роль Канады в этой паре исполняем мы.

Читатель задаёт по этому поводу вот такой эмоциональный и не вполне цензурный вопрос (ссылка):

Как странно получилось. СССР производил практически всё необходимое для населения, но это было неправильно, потому что засранцам не хватало туалетной бумаги и, вообще, в СССР был социализм, а это неправильно, потому что неправильно. И вообще, СССР экспортировал природные ресурсы низкого передела. Потому что социализм плохой.

Россия спустя 33 года Благодатного Капитализма — «наша экономика сейчас полностью зависит от китайской. Избавиться от этой зависимости в обозримой перспективе мы не сможем».

А если проще, то Россия не производит множество товаров народного потребления. Или производит их недостаточно, или [производит, но] из китайской комплектухи. За это дело Россия расплачивается природными ресурсами низкого передела. Потому что это капитализм. Хороший.

Тогда экспортировали. Сейчас тоже экспортируют. Разница явно есть. Но я никак не могу понять, в чём она?

Давайте посмотрим на разницу между брежневским СССР, на который читатель указывает в своём комментарии, и между современной Россией.

1. Россия выполнила обещания, которые революционеры щедро раздавали до 1917 года, и про которые они забыли немедленно после захвата власти. Более конкретно, Россия впервые в истории подняла уровень жизни работающих граждан до умеренно высокого уровня — снабдив их в том числе туалетной бумагой, мясом, автомобилями и квадратными метрами жилья (которых сейчас в пересчёте на гражданина вдвое больше, чем в СССР).

Да, я понимаю, «это не главное», особенно для партийных работников, у которых мясо на столе и мягкая бумага в сортире присутствовали на протяжении всех 75 лет советской власти. Я понимаю, что при необходимости человек может и потерпеть ради идеи: есть макароны с хлебом, ездить на троллейбусе, жить в коммуналке. Но если уровень жизни простых граждан — не главное, то зачем же тогда надо было устраивать революцию, вести братоубийственную гражданскую войну, морить русскую деревню голодом, проводить миллионные репрессии? Какой был смысл во всех этих жертвах коммунизма, если через 60 лет после революции плотник из Иматры (Финляндия) режет ножом стейк рибай в ресторане, а в 10 километрах восточнее его коллега из Светогорска режет ножницами газету «Советский Труд», чтобы положить её в сортир вместо туалетной бумаги?

2. Прилавки магазинов в России ломятся сейчас от товаров — как наших, так и импортных. Если бы советский инженер перенёсся на машине времени из 1974 в 2024, то при посещении элементарной «Пятёрочки» он испытал бы настоящий культурный шок. «Культурный шок» в данном случае — не художественное преувеличение, а почти медицинский термин. Некоторые советские граждане, заглянув впервые в иностранный магазин, падали в обморок. Мой коллега, рассказ которого я считаю достоверным, на минуту-другую ослеп, когда зашёл за рубежом в супермаркет и посмотрел на стеллаж с детскими игрушками: он понимал рассудком, что перед ним стоят какие-то коробки, но они сливались в столь яркие пятна, что сфокусировать взгляд было решительно невозможно.

Так вот, сейчас отечественный производитель конкурирует именно на этом уровне, на уровне развитого капитализма. Все наши товары, от джинсов клёш до клапанов на три четверти, вынуждены держать высокую планку качества или уходить с рынка. Для сравнения, вот типичная история про советское качество, из комментариев к вчерашнему посту (ссылка):

Цветной телевизор «Электрон» я купил в 1986 году за 640 рублей, плюс 40 рублей взятки сверху (так мало, потому что по-родственному). Вскоре сгорел, бесплатно можно чинить 5 раз, гарантия год. Везти надо в центр за 5 километров, ателье одно. Машины нет, такси — 3 рубля. В ателье телевизоры стояли в несколько рядов и на четыре ряда вверх (а весил он 64 кг). Забрал телевизор на такси через месяц, он через неделю снова сгорел, и так 5 раз. Срок гарантии вышел, и я его выбросил.

Получилось: 640 + 40 + (3 + 3) * 5 = 710 рублей.

По капиталистическим меркам ситуация настолько нелепая, что остаётся только руками развести. Однако в советской дефицитной экономике такие товары тоже отрывали с руками: даже давали взятки за возможность купить подобный телевизор вне очереди.

3. Некоторыми товарами СССР действительно обеспечивал себя на 100% — например, полное собрание сочинений Ленина можно было купить в отличном качестве исполнения и без очередей. Вместе с тем товаром самой первой необходимости — едой — обеспечить себя СССР не мог.

При Ленине и Сталине народ голодал, каждые 10 лет страну терзал очередной голод с миллионными жертвами. Хрущёв эту порочную практику прекратил, но не восстановив сельское хозяйство — социализм и еда несовместимы — а начав закупать у капиталистов зерно.

Кстати, возвращаясь к теме капиталистической конкуренции. Советские овощные магазины предлагали покупателям столь наглядные гниль и антисанитарию, что я даже не буду описывать те ужасы подробно, чтобы скатываться в чернуху. Сейчас русские продовольственные магазины — лучшие в мире, что признают как гости из-за рубежа, так и наши соотечественники на выезде, недовольные немецкими, японскими, американскими и так далее магазинами.

Если завтра некая катастрофа отрежет Россию от импорта, мы лишимся части «буржуазных излишеств», но в целом уровень жизни кардинально не просядет: 90% необходимого мы производим внутри страны. Но если бы от импорта оказался отрезан поздний СССР, в стране наступил бы голод, так как обеспечивать себя продовольствием СССР не мог.

4. Наконец, между зависимостью современной России от Китая и советской зависимостью от Запада есть ещё два важных отличия.

Во-первых, наша тотальная зависимость от Китая не является постоянной — её вызвало резкое изменение политической ситуации в 2022, к которому наша финансовая система оказалась не готова, так как ответственные провалили задачу по созданию нефтерубля. Ситуация, однако, постепенно выправляется: мы расширяем торговлю с Индией, Турцией и Бразилией, мы налаживаем работу с посредниками типа Белоруссии, Казахстана и ОАЭ. Через несколько лет всё должно постепенно прийти в норму: доля Китая в нашей торговле и в наших финансовых расчётах снизится с подавляющей до просто большой.

В СССР было иначе: избавиться от зависимости от импорта продовольствия СССР не мог принципиально, так как советская система колхозов была недостаточно эффективной, чтобы дать достаточно калорий стране.

Во-вторых, мы зависим от Китая, но и Китай зависит от нас. В частности, мы поставляем в Китай углеводороды и продовольствие — критически важные для безопасности товары. США ведут открыто ведут против Китая экономическую войну на уничтожение, поэтому перспектива осложнения отношений с Россией для Китая совершенно недопустима, американцы фактически вынуждают Китай с нами дружить. Если добавить к геополитике эмоциональную составляющую — китайцы любят русских, а русские любят китайцев — зависимость получается отнюдь не такой страшной… что, конечно, нимало не мешает китайским переговорщикам выкручивать нам руки, добиваясь для себя максимально хороших цен.

Напротив, СССР зависел от импорта пшеницы от Канады, своего принципиального врага, который, напомню, предоставил базу для русскоязычных боевиков, бежавших из Европы после своего поражения в 1945 году. При этом Канада, в свою очередь, не зависела от СССР никак — зависимость была сугубо односторонней. Резкое охлаждение отношений создавало бы нерешаемые проблемы для Советского Союза и всего лишь малозначимые экономические проблемы для Канады.

Подведу итог

Капиталистическая Россия вернула уровень жизни граждан к норме, обеспечив нас множеством товаров и услуг, о которых в СССР можно было только мечтать. Российские магазины предлагают огромное разнообразие товаров, и отечественные производители на равных конкурируют с самыми лучшими импортными товарами, которые только можно на нашей планете купить. В то время как СССР не мог обеспечить себя едой, современная Россия обеспечивает свою продовольственную безопасность на 100%. Зависимость России от Китая вызвана недавними политическими событиями и постепенно уменьшается, в то время как зависимость СССР от Запада была хронической и непреодолимой.