Врач назвала категории людей, которые хуже всего переносят жару

Терапевт Надежда Чернышова отмечает, что не все могут одинаково хорошо переносить аномально жаркую погоду. Даже здоровым при таких температурных условиях может быть некомфортно, что уж говорить о людях с хроническими заболеваниями, для которых жара попросту невыносима.

Чернышова выделила категории, которым жара дается тяжелее всего:

• дети, чья система терморегуляции еще не налажена;

• пожилые люди, у которых адаптация к жаре уже не работает должным образом.

Им особенно не рекомендуется долго находиться под палящим солнцем и подвергать себя значительным нагрузкам.

Также жара особенно тяжело влияет на людей с рядом хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония. «Больше всего от жары страдают люди с серьезными хроническими заболеваниями: органов дыхания, сердца, сосудов, с гипертонией и диабетом. Эти тяжелые хронические заболевания не позволяют организму адекватно реагировать на изменение температуры», — пояснила врач в комментарии для «Вечерней Москвы».

Чернышова добавила, что в жару необходимо всегда иметь при себе воду и регулярно делать несколько глотков. Потребляемая жидкость способствует потоотделению, а испарение пота с поверхности тела дает эффект охлаждения, препятствующий перегреву.