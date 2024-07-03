 

Врач назвала категории людей, которые хуже всего переносят жару

03.07.2024, 10:20, Разное
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Терапевт Надежда Чернышова отмечает, что не все могут одинаково хорошо переносить аномально жаркую погоду. Даже здоровым при таких температурных условиях может быть некомфортно, что уж говорить о людях с хроническими заболеваниями, для которых жара попросту невыносима.

Чернышова выделила категории, которым жара дается тяжелее всего:

• дети, чья система терморегуляции еще не налажена;
• пожилые люди, у которых адаптация к жаре уже не работает должным образом.

Им особенно не рекомендуется долго находиться под палящим солнцем и подвергать себя значительным нагрузкам.

Также жара особенно тяжело влияет на людей с рядом хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония. «Больше всего от жары страдают люди с серьезными хроническими заболеваниями: органов дыхания, сердца, сосудов, с гипертонией и диабетом. Эти тяжелые хронические заболевания не позволяют организму адекватно реагировать на изменение температуры», — пояснила врач в комментарии для «Вечерней Москвы».

Чернышова добавила, что в жару необходимо всегда иметь при себе воду и регулярно делать несколько глотков. Потребляемая жидкость способствует потоотделению, а испарение пота с поверхности тела дает эффект охлаждения, препятствующий перегреву.


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