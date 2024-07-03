Врач назвала категории людей, которые хуже всего переносят жару
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Терапевт Надежда Чернышова отмечает, что не все могут одинаково хорошо переносить аномально жаркую погоду. Даже здоровым при таких температурных условиях может быть некомфортно, что уж говорить о людях с хроническими заболеваниями, для которых жара попросту невыносима.
Чернышова выделила категории, которым жара дается тяжелее всего:
• дети, чья система терморегуляции еще не налажена;
• пожилые люди, у которых адаптация к жаре уже не работает должным образом.
Им особенно не рекомендуется долго находиться под палящим солнцем и подвергать себя значительным нагрузкам.
Также жара особенно тяжело влияет на людей с рядом хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония. «Больше всего от жары страдают люди с серьезными хроническими заболеваниями: органов дыхания, сердца, сосудов, с гипертонией и диабетом. Эти тяжелые хронические заболевания не позволяют организму адекватно реагировать на изменение температуры», — пояснила врач в комментарии для «Вечерней Москвы».
Чернышова добавила, что в жару необходимо всегда иметь при себе воду и регулярно делать несколько глотков. Потребляемая жидкость способствует потоотделению, а испарение пота с поверхности тела дает эффект охлаждения, препятствующий перегреву.
Смотреть комментарии → Комментариев нет