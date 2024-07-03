 

Сентябрьский концерт Канье Уэста в Лужниках откроет «Коррозия Металла»

03.07.2024, 9:33, Разное
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На разогреве у Канье Уэста в Лужниках выступит легендарная российская группа «Коррозия Металла». Эта новость стала настоящей сенсацией среди музыкальных фанатов и вызвала бурю обсуждений в социальных сетях.

Канье Уэст лично одобрил выбор разогревающей группы после знакомства с Сергеем «Пауком» Троицким. На предстоящем концерте американец и «Коррозия Металла» планируют совместное исполнение хитов с альбома «Компьютер Гитлер», который был высоко оценён музыкальными критиками и лично Уэстом.

Помимо музыкантов и рэперов, в шоу примет участие и женская группа поддержки, неоднократно устраивавшая фееричные шоу на сцене во время выступления отцов российского трэш-металла. Американский исполнитель говорит, что эстетика труппы полностью соответствует его представлениям о прекрасном.

Концерт Канье Уэста в Лужниках состоится 15 сентября 2024 года. Организаторы обещают «незабываемое шоу с уникальными сценическими эффектами и премьерами».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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