Иран и Россия укрепляют военное сотрудничество

Иранский представитель Камаль Харрази рассказал о планах по приобретению российских истребителей. По его словам, Тегеран ведет переговоры о поставках вооружений и планирует заключить всеобъемлющее стратегическое соглашение с Москвой в ближайшее время.

В ответ на обвинения в поставках оружия РФ, Харрази заявил, что они являются ложными. Ранее, в 2023 году, Иран приобрел российские истребители Су-35. Посол РФ в Иране Алексей Дедов недавно заявил, что соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между двумя странами находится на завершающей стадии. Иран также подтвердил намерение продолжать тесные отношения с Россией, отмечая отсутствие препятствий для сделок в сфере военно-торгового сотрудничества.