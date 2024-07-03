 

Российский космос: утверждён график строительства орбитальной станции

03.07.2024, 2:34, Разное
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Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил план строительства Российской орбитальной станции (РОС). Согласно сообщению госкорпорации, под документом подписались 19 руководителей предприятий, участвующих в проекте.

РОС задумывается как замена российскому сегменту МКС после окончания участия РФ в этом проекте. Новая станция позволит проводить научно-технические исследования, недоступные в рамках текущих международных соглашений и технологических ограничений МКС.

Помимо этого, строительство РОС призвано повысить конкурентоспособность российских пилотируемых космических комплексов. Контракты на создание станции и кораблей для полетов к ней на ракете «Ангара» с космодрома Восточный уже подписаны.

Ранее «Роскосмос» корректировал орбиту МКС в преддверии осенней пересменки экипажа. Также в госкорпорации объявили о подготовке к «метеоритной» миссии космического аппарата «Луна-26».


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