Российский космос: утверждён график строительства орбитальной станции

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил план строительства Российской орбитальной станции (РОС). Согласно сообщению госкорпорации, под документом подписались 19 руководителей предприятий, участвующих в проекте.

РОС задумывается как замена российскому сегменту МКС после окончания участия РФ в этом проекте. Новая станция позволит проводить научно-технические исследования, недоступные в рамках текущих международных соглашений и технологических ограничений МКС.

Помимо этого, строительство РОС призвано повысить конкурентоспособность российских пилотируемых космических комплексов. Контракты на создание станции и кораблей для полетов к ней на ракете «Ангара» с космодрома Восточный уже подписаны.

Ранее «Роскосмос» корректировал орбиту МКС в преддверии осенней пересменки экипажа. Также в госкорпорации объявили о подготовке к «метеоритной» миссии космического аппарата «Луна-26».