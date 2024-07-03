Главы России и Турции согласуют визит Путина в Анкару в рамках саммита ШОС

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин обсудит с Реджепом Тайипом Эрдоганом предстоящий визит российского лидера в Турцию. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Визит в Турцию планируется давно. Думаю, лидеры обсудят этот вопрос. Помимо этого, у глав государств накопилось много тем для обмена мнениями», — сказал Ушаков.

В ходе встречи стороны также затронут ряд актуальных региональных проблем. Ранее турецкий политолог Орчун Гёктюрк предложил организовать в Стамбуле мирную конференцию по украинскому конфликту с участием РФ и Украины. Сам Путин неоднократно обозначал условия прекращения боевых действий.