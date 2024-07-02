 

Предзаказы на iPhone 16 Pro от Caviar стартовали по цене от 530 тысяч рублей

02.07.2024, 21:45, Разное
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Российский производитель Caviar, специализирующийся на выпуске смартфонов и аксессуаров из премиальных материалов, открыл предзаказы на iPhone 16 Pro и Pro Max, официальный релиз которых ожидается осенью 2024 года.

Устройства доступны в эксклюзивных версиях, отделанных золотом, кожей, титаном и бриллиантами. Кроме того, Caviar представил виртуального помощника на базе искусственного интеллекта — Nero. Покупатели могут заказать персональное видеообращение или поздравление, которое будет воспроизводиться при открытии нового фирменного кейса «Нейробокс».

Поставки устройств в рамках предзаказа запланированы на октябрь 2024 года. Цены на iPhone 16 Pro и Pro Max варьируются от 530 тысяч до 40 миллионов рублей. В рамках предзаказов доступны модели в корпусах, уже существующих для iPhone 15 Pro.

Представители компании отмечают, что предзаказ позволяет зафиксировать цену и получить устройство в приоритетном порядке, независимо от изменений курса доллара. Ранее стало известно, что Apple признала культовыми iPhone X и еще два гаджета.


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