Мнение «аналитика»: Об ультиматуме Путина… Немыслимое — начинается?

О, сколь причудливы последствия очевидного поражения «дементного дедушки» на предвыборных дебатах с молодым и дерзким оппонентом! Докатились они даже до Европы, где политики крепко призадумались насчёт «евроатлантического будущего». И вот уже Виктор Орбан, премьер-министр председательствующей в ЕС Венгрии, первым делом летит в Киев, чтобы передать тамошнему истеблишменту решительный ультиматум… российского президента Владимира Путина.

Ну кто бы мог подумать, а?

А главное, ведь этот «ультиматум» предъявлен уже после того, как украинский президент Владимир Зеленский начал сдавать назад со своих радикальных позиций. Он ведь, по сути, отказался и от триллионных (в долларах) репараций с России, и от Гааги для кремлёвских и арбатских, и от немедленного членства в #НАТО. И даже согласился на переговоры с РФ, пусть и в формате «зерновой сделки», где стороны общаются через посредников, а те в итоге становятся гарантами компромисса.

Но Виктор Орбан предложил Киеву пойти ещё дальше. Прекратить сопротивление, сложить оружие и поднять руки.

«Я попросил господина президента [Зеленского] подумать о том, нельзя ли пойти немного иначе. То есть, сделать перерыв: приостановить огонь и затем начать и продолжить переговоры, ведь прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», — заявил венгерский премьер. Как ни странно, нечто подобное предлагала и #Россия. Впрочем Виктор Орбан признал, что ответное мнение оппонента было «откровенным» — на языке дипломатии это означает, что согласия на такой вариант не дано.

Тем не менее, лиха беда начало. Похоже, серьёзные люди в Европе решили, что идущий третий год конфликт лучше бы затушить или хотя бы притушить #сейчас, не дожидаясь пока этим займётся — и определит все условия! — непредсказуемый Дональд #Трамп. Возможно, понимают это и в Кремле. Вот и полетел посланец ЕС в Киев с «ультиматумом Путина». Да, все формулировки там пока предельно мягкие и обтекаемые, но…

Европа ведь всегда мягко стелет, да жёстко спать?

Нагнут Украину-то?

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