Бу Андерссон объявлен в розыск по подозрению в шпионаже

Бывший исполнительный директор автозаводов в Нижнем Новгороде и Тольятти Бу Андерссон объявлен в розыск по подозрению в шпионаже. Россиян, которые располагают сведениями о местонахождении иностранца, просят немедленно обратиться в правоохранительные органы.

В ориентировке указаны особые приметы Андерссона: швед, может носить мужской деловой костюм. Учитывая статью, по которой расследуется дело, не исключено наличие у подозреваемого микрофотоаппарата и микроплёнок.

Источники газеты «Коммерсант» в следствии говорят, что иностранца подозревают в воровстве секретов отечественного автопрома и их дальнейшей продаже иностранным разведкам и автопроизводителям. Таким образом он содействовал недобросовестной конкуренции и нанёс отечественным автозаводам многомиллиардный ущерб в виде недополученной прибыли, а также раскрыл потенциальным противникам слабые места в конструкции российских машин.

«Работают такие шпионы по старой схеме: они внедряются, переправляют на Запад секреты и ноу-хау, на Западе их быстро патентуют и сломя голову внедряют в производство, и получается, что их автопром как бы впереди. За наш счёт, разумеется», – пояснил собеседник издания.

Также установлены факты вредительства Андрессона на посту исполнительного директора АО «АВТОВАЗ» – злоумышленник разрушал особые связи с подрядчиками, налаженные много лет назад, под предлогом якобы «борьбы за качество» закупал более дорогие комплектующие, незаконно увольнял подчинённых, произвёл неоправданно большие вливания в отдел технического контроля и расформировал ряд важнейших заводских служб, отвечавших за маркетинг и оптимизацию производственных процессов.

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