Москвичей и жителей Подмосковья в начале июля ожидает аномальная жара

Гидрометцентр РФ предупреждает, что в ближайшие дни на столичный регион обрушится аномальная жара. Жаркая погода продержится минимум до 16:00 мск 3 июля. Согласно прогнозам синоптиков, днем столбик термометра поднимется до +30-33°C.

В Москве с 9:00 мск 2 июля до 4 июля будет действовать повышенная пожарная опасность. Такие же предупреждения опубликованы для Подмосковья.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал, что в начале июля в столицу придут тропические ночи. По прогнозам Александра Шувалова, руководителя прогностического центра «Метео», максимальная температура воздуха в центральной РФ на предстоящей неделе достигнет 34°C. Эксперт сообщал, что «изматывающая» жара продержится в регионе до 5 июля.