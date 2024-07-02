 

Премьер Южной Кореи пообещал отключить все смартфоны Samsung в России в случае продолжения сотрудничества между Москвой и Пхеньяном

02.07.2024, 13:33, Разное
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Премьер-министр Республики Корея Хан Док Су выразил возмущение из-за усиливающегося военного сотрудничества между Россией и КНДР.

По его словам, помимо поставок вооружения, в Пхеньян из РФ поступает и южнокорейская продукция гражданского назначения, что нарушает законодательство республики.

– Не исключено, что ту же электронику или бытовую технику могут использовать как запчасти для вооружения, создающего непосредственную угрозу для Республики Корея. Не говоря о том, что нарушается санкционный режим, – сказал глава южнокорейского правительства.

Он добавил, что в Сеуле намерены внимательно и «очень глубоко» следить за ситуацией и при необходимости усилить антироссийские санкции. В частности, при помощи различных способов россияне не смогут использовать купленные ранее корейские товары.

– Уже достигнута договорённость с Samsung о возможности дистанционного отключения всех смартфонов на территории России, а наши автопроизводители готовы дистанционно отключить антиблокировочные системы торможения, системы курсовой устойчивости и прочие технологии двойного назначения, – заключил Хан Док Су.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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