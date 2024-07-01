 

Мнение: Отход на Север

01.07.2024, 23:20, Разное
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В плане погоды, увы, все пока идет в точности по сценарию 2010 года. Завтра в Москве +32, в четверг +33, через 10 дней все еще +30. “Далее везде”. В таких условиях торф загорится – не ходи к гадалке, вопрос только когда. Вечера перестают быть томными, и я на полном серьезе думаю перестать бороться с Африкой и свалить отсюда на Север. Временно. Вопрос знатокам: какие русские северные города порекомендуете? Я пока остановился на Мурманске – там сегодня чудесные +18, завтра вообще сказочные +11. Тем более, что я Мурманске еще ни разу не был.

Но вообще у меня нет особых пристрастий, я вполне готов и на маленькие города. Из Мурманска я, кстати, мечтаю заглянуть еще и в Кандалакшу – я ведь служил возле нее в ракетной, прости господи, части, и покинул те места в мохнатом и полном надежд 1987 году! (с тех пор не появлялся там даже близко ни разу). Интересно же!

В общем, мой выбор – Север! К черту, я все-таки остаюсь старорежимным человеком, для меня +33 и даже +30 в Москве, городе моего детства – это какой-то нонсенс, “земля налетела на небесную ось”. Конечно, будя моя воля, я б ломанул в Иркутск или даже в Читу, эх… Как там у Ильфа-Петрова, “Бобруйск был мечтой буйных детей лейтенанта, каждый был готов ехать в него немедленно”. Но увы – слишком далеко. Поэтому Сибирь м Дальний Восток отпадают, ищу поближе.

Впрочем, по дороге думаю все ж заглянуть еще и в славный Санкт-Петербург! Тут вопрос уже к петербуржцам: какое б вы посоветовали кафе на роль моей Шоколадницы, чтобы развернуть там походный столик с моими книжками? Требования: чтобы было где-то в Центре, удобно добираться, рядом с метро, и не очень низкой ценовой категории (не из снобизма, а чтобы там не был проходной двор и можно было легко разместиться и найти столик). Есть такие в Питере?

Источник: Размышления вольного социолога


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