Мнение: Приведёт ли ИИ к сокращению рабочих мест, Тесла-роботы и падение числа айтишников в США

1. Профессор экономики Александр Скоробогатов оптимистично настроен по отношению к искусственному интеллекту. Он считает, что внедрение ИИ будет создавать больше новых рабочих мест, чем уничтожать старых (ссылка):



На днях мы с соавтором закончили и отправили статью о влиянии искусственного интеллекта на наш рынок труда. То, что благодаря алгоритмам, скоро все останутся без работы, — это одна из популярных страшилок. Я же вообще не люблю рассуждения с позиции кипиша, во-первых, потому что это противно моей вере, во-вторых, потому что 99.99999% кипиша, — это, если присмотреться, безосновательные страхи. Это касается и ИИ.

Алгоритмы ИИ у нас уже во всю применяются, заменяя, а зачастую и лишая людей работы. Но вот глобально — угрожают ли ли они занятости? На этот вопрос мы решили ответить, проанализировав все доступные данные о вакансиях с базы Headhunter. На момент исследования там нашлось ок. 3.5 млн. вакансий для 35 тыс. фирм.

Мы их оттуда выгрузили и на основе этих данных построили индексы относительной значимости ИИ для процессов фирмы. Такие индексы уже давно считаются в западной научной литературе, а в нашем случае оставалось лишь применить этот подход к нашим данным. Грубо говоря, индекс представляет собой отношение задач фирмы, выполнимых с помощью ИИ, ко всем ее задачам. Примеры тех и других задач понятны: задачи бухгалтера или работника колл-центра (не все, конечно) выполнимы с помощью ИИ, а задачи парикмахера — нет.

Дальше фирмы публикуют вакансии, и по этим данным можно судить о динамике занятости по профессиям и отраслям. И, что в нашем случае важно, — о зависимости этой занятости от внедрения алгоритмов.

Что же получилось? Во-первых, в полном согласии с интуицией и здравым смыслом, внедрение ИИ вызывает рост занятости среди специалистов из этой же области. Ну, это понятно и, поэтому, не очень интересно. Интересно, как ИИ влияет на прочую и общую занятость.

Оказалось, что, если ты внедряешь ИИ, у тебя растет не только занятость в сфере ИИ, но и общая занятость. По простой причине: ИИ занятость растет, а прочая занятость, как минимум, не сокращается, а у какой-то части фирм даже растет.

Таким образом, повторю, внедрение ИИ в худшем случае не снижает занятость, не связанную с самим ИИ. Общая же занятость, за счет задач в сфере ИИ, растет. Причем, статистически это высоко значимый результат.

Причина того, почему так происходит, описывается соответствующей экономической теорией, о которой я уже здесь не раз рассказывал.

Если кратко, дело сводится к двум эффектам внедрения ИИ (это так и с другими заменителями человека) — эффекту замены и эффекту дополнения. Первый смещает человека с рабочего места, заменяя его машиной. Второй создает новые задачи, которые неизбежно возникают при любых технологических изменениях. Причем, новые задачи возникают не только собственно технологические — создавать и поддерживать технологию, — но и организационные и управленческие. И эффект дополнения может с лихвой компенсировать эффект замены.

Таким образом, ИИ, как и прочие алгоритмы, едва ли угрожают занятости. Но они могут быть угрозой для тех, кто прикипел к своему месту и не хочет ничего менять в жизни.

Дежурно замечу, что в таких подсчётах учитываются возможности искинов лета 2024 года, в лучшем случае. Если искины 2027 будут на порядок умнее — а это пока что базовый сценарий развития нейросетей — всё может полностью измениться.

2. Илон Маск, экс-богатейший человек мира, на фоне проблем с его основным бизнесом, – производством электромобилей Тесла, – вынужден всё больше налегать на модную тему роботов и искусственного интеллекта. Массового дешёвого электромобиля Тесла так и не смогла выпустить, зато теперь обещает выпустить массовых дешёвых роботов, которые реально смогут начать заменять рабочих на заводах (ссылка):



Корпорация Tesla назвала цену роботов Optimus Gen 2. Об этом сообщает издание Ubergizmo.

В ходе собрания инвесторов руководители компании раскрыли, что стоимость производства робота Optimus Gen 2 составит 10 тысяч долларов. В Tesla заявили, что машина выйдет в продажу по ориентировочной цене 10-20 тысяч долларов, или около 0,8-1,7 миллиона рублей за образец.

По словам руководителя корпорации Илона Маска, чтобы удержать доступные цены, Tesla придется запустить массовое производство роботов. В первую очередь компания предложит пользователям взять гуманоида в аренду. Полноценные продажи Optimus Gen 2 начнутся в 2028-2030 годах.

Робот Tesla имеет вес 10 килограмм, манипуляторы с 11 степенями свободы, датчики и различные механизмы, роботизированные ноги. Также машины могут обучаться выполнению различных задач, полагаясь на искусственный интеллект (ИИ). Tesla будет использовать роботов на собственном производстве — по оценке руководителей корпорации, к 2030 году Optimus заменит около 60 процентов сотрудников на заводах.

Как показывает опыт, обещания Илона Маска со сроком в 5 лет можно пропускать мимо ушей, уж очень часто его публичные планы повторяют судьбу гиперлупа. Вместе с тем, я не вижу сейчас технических причин, которые могли бы помешать массовому производству роботов в будущем. Универсального работника мы точно получим: может быть, не за 10 тысяч долларов, а за 25 тысяч, и, может быть, не в 2028, а в 2038 году, но в том, что рано или поздно эта технология пойдёт в массовую серию, у меня особых сомнений нет.

3. Кримсональтер указывает, что число работников айти-отрасли в США достигло пика до начала пандемии ковида в 2020 году, а с тех пор постоянно падало (ссылка):

Судя по аналитике ADP Research Institute, который составил Индекс трудоустройства разработчиков программного обеспечения, в IT-секторе США всё не очень радужно:

«Исследовательский институт ADP отслеживал сотрудников 6500 компаний, в том числе более 75 000 разработчиков программного обеспечения и [software-]инженеров в 10 отраслях, в период с января 2018 года по январь 2024 года. Используя эти данные, ADP построил индекс для отслеживания занятости разработчиков программного обеспечения, начиная с января 2018 года. […] С появлением Интернета разработчики программного обеспечения получили большие зарплаты и привилегии. Но после пандемии что-то изменилось, и теперь в США работает меньше разработчиков программного обеспечения, чем в 2018 году.»

Прим. Кримсон: падение индекса занятости по сравнению с 2018 годом — 17%.

Айтишники, выбравшие российский (ультрадефицитный в плане компетентных кодеров) рынок труда, судя по всему, сделали очень мудрый выбор.

Смогут ли американцы сохранить своё мировое лидерство в айти-отрасли, если у них число сотрудников падает? В России оно, напротив, быстро растёт, в Китае и многих других странах тоже…