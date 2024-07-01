Дубай признан самым дотационным регионом России по объёму вливаемых средств

Аналитический центр при Высшей школе экономики опубликовал доклад с анализом дотаций российского бюджета в разрезе региона, согласно которому самым дотационным субъектом признали город Дубай.

– Это уникальный случай, когда в практически безжизненной пустыне удаётся построить такой развитый и высокотехнологичный город, популярный как у туристов из России, так и у гостей из-за рубежа. Особенно приятно видеть интерес у жителей Объединённых Арабских Эмиратов, – комментирует доклад глава комитета правительства по региональной политике Валерий Чубин.

В самом Дубае эту новость планируют отметить с размахом, но скромно – обещают, что «будут лишь чиновники из министерств, несколько депутатов и сенаторов – почти что узкий семейный круг».

До этого наиболее дотационным регионом считался Лондон, однако в 2023 году эксперты уже констатировали, что он утратит почётный статус.

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