Рупор кремлевской пропаганды: Как «хозяева» «Хрустального» пляжа времен Украины прижились в России

Про наши севастопольские дела.

Интересное по структуре собственности владельцев недвижимости на севастопольском мысе Хрустальный, по поводу чего уже не первый год в Севастополе идут ежегодные скандалы и споры по поводу незаконной застройки и нарушения архитектурного облика города.

Как «хозяева» «Хрустального» пляжа времен Украины прижились в России

В Севастополе существует ряд мест, которые регулярно упоминаются в СМИ и социальных сетях в негативном ключе. Одна из таких территорий — многострадальный пляж «Хрустальный» и прилегающая к нему территория.

Здесь располагаются известные далеко за пределами города так называемые «голубые унитазы», возникают платные объекты благоустройства, например, бассейн, который зачем-то городские власти маскировали под «общественный»; ещё там есть диссонирующие с местом и временем торговый павильон и пластиковая карусель.

Отдельная тема — штормы века, которые периодически превращают всё это «благолепие» в руины и перманентные кровавые бытовые конфликты.

ForPost попытался понять, как это место, которое могло стать жемчужиной Севастополя, превратилось в памятник безвкусицы и абсурда, и главное — что с этим местом будет дальше.

Бетонные корабли

История застройки «Хрустального» пляжа началась примерно 25 лет назад.

В 90-х годах «Хрусталка» – так называли это место многие местные – заурядный бетонный городской пляж, где подростки с удовольствием «бомбят» с пирса плавающих у берега пенсионерок.

Однако на переломе тысячелетия севастопольский бизнесмен Павел Улыбышев решает преобразить эту часть береговой линии центра города. По его инициативе КрымНИОпроект разрабатывает проект реконструкции «Хрустального» пляжа со строительством спортивно-оздоровительного и культурно-зрелищного комплекса.

В основе концепции — эспланада в виде арочного пантеона, с двух сторон которого навстречу друг другу движутся две многоэтажки в виде парусников: «Ассоль» и «Алые паруса». Так сказать, в качестве дани уважения литературному таланту Александра Грина.

Ближе к Александровской бухте планировалось строительство комплекса, очень сильно напоминающего ТЦ «Диалог» на улице Большой Морской. За этим зданием просматривается ещё одна многоэтажка.

Для реализации проекта создается ООО «Культурный центр „Мыс Хрустальный”». У общества три учредителя: ТП ООО «Марс ЛТД» (собственники Павел Улыбышев и его брат) с долей 75%, ЧП «Ходлинг-центр» (20%) и ГО «Консорциум развития Севастополя» (5%).

Следующий этап — получение городской земли. На реализацию проекта «зелёный свет» дают местные депутаты.

Вначале Севастопольский городской Совет передаёт ООО «Культурный центр „Мыс Хрустальный”» два земельных участка площадью 0,1880 га по адресу: набережная Клокачёва, 25.

А в 2007 году — ещё 1,2 га земли по адресу: набережная Клокачёва, 29, — под строительство детского пляжа с аквапарком и обслуживающими сооружениями спортивно-оздоровительного, культурно-зрелищного комплекса. Срок действия каждого договора — 25 лет.

Общественное благо подаётся под видом ликвидации оползня, разрушающего здание ИнБЮМа и площадку мемориала «Штык и парус», укрепления склонов мыса Хрустального, реконструкции покрытия пляжа под общедоступную городскую набережную.

И первый нехороший сигнал, в какой-то степени символичный, — жертвой застройки становится здание царской таможни начала XIX века.



Здание таможни в 1971 году / sev-transport.info / автор – А. А. Вилькович

Средств у Павла Улыбышева на реализацию амбициозных планов не хватает, поэтому он привлекает в проект новых партнёров: ООО «Глас Инвестмент» — учредителей известного на Украине ресторанного бренда «Козырная карта» Дмитрия Галбмиллиона и Андрея Задорожного, а также севастопольского бизнесмена Эдуарда Юркевича.

В руках новых участников проекта оказывается 80% уставного капитала ООО «Культурный центр „Мыс Хрустальный”».

По данным портала НеФакт.инфо, отношения у старых и новых участников проекта не складываются. Разногласия касаются как самого строительства, так и взаимных обязательств с расходами.

В итоге Павел Улыбышев решает оставить проект. В 2009 году он продаёт свою долю бизнесмену и депутату Верховной рады Украины Павлу Лебедеву.

Новый игрок не улучшает состояние дел в коллективе. Ещё во времена Украины между партнёрами начинаются судебные разбирательства по поводу земли и недвижимого имущества. История этих дел долгая и запутанная — с тюремным сроком и его отменой.

Посвящать разбору этого спора много букв в этой публикации нет смысла. Если совсем кратко — поставить точку в этом судебном процессе во времена Украины не получилось по причине возвращения Севастополя в состав Российской Федерации.

Впрочем, в российской юрисдикции разбирательства вспыхнули с новой силой и с новыми разворотами.

В частности, сноса эспланады в виде арочного пантеона добивался губернатор города Сергей Меняйло. Однако успеха в этом деле он достичь не смог.

Впрочем, и все другие судебные разбирательства, которые правительство Севастополя инициировало против ООО «Культурный центр „Мыс Хрустальный”», окончились ничем.

В том числе это коснулось и требования снести надстроенный этаж культурно-развлекательного комплекса, прозванный шалманом, который перекрыл обзор со смотровой площадки монумента «Штык и парус» (Адмирала Перелешина, 7) на бухту.

Пластмассовый гламур

Сегодня ООО «Культурный центр „Мыс Хрустальный”» находится на бизнес-орбите Эдуарда Юркевича (доля коммерсанта в компании — 100%).

Под его началом освоение территории «Хрустального» пляжа проходит весьма энергично. Именно при нём на набережной были построены бассейн, «шалман», торговый павильон в виде длинной баржи и уже ставшая легендарной пластиковая карусель из Китая.

Отчасти это объясняется умением бизнесмена находить общий язык с севастопольскими чиновниками — и прошлыми, и нынешними.

Впрочем, получилось это не сразу. Нюансов сотрудничества бизнеса и власти хватает и сейчас.

После судебной войны с Сергеем Меняйло у Юркевича наступает «конфетно-букетный период» с правительством Дмитрия Овсянникова.

Губернатор обещает не только зарыть топор войны с бизнесменом, но и дать ему «добро» на дальнейшее освоение территории «Хрустального» пляжа при условии продажи правительственному телеканалу СТВ (в тот момент телеканал ИКС) помещения концерт-холла площадью 2,2 тыс. кв. м по адресу: набережная Адмирала Клокачева, 25, с огромной скидкой.

Ценник составил всего 118 млн рублей. То есть почти 54 тыс. рублей за кв. м в самом центре Севастополя. Рыночная цена — как минимум вдвое больше.

Но после сделки чиновники правительства начинают очередной виток войны с предпринимателем. В частности, правительство Севастополя добивается изъятия у Эдуарда Юркевича самого крупного земельного участка на Клокачёва, 29.

«Я продал <концерт-холл> за 40% стоимости. Господин Овсянников пообещал мне зелёный свет на Хрустальном — чтобы мы ещё бассейн построили…» — позже рассказывал Эдуард Юркевич журналистам «Базы».

Впрочем, суды с бизнесменом чиновники проигрывают.

Летом 2019 года на посту главы города Дмитрия Овсянникова сменяет Михаил Развожаев. И уже при новом руководителе города дела Эдуарда Юркевича начинают идти на поправку.

В начале 2020 года он достраивает «шалман» перед смотровой площадкой монумента «Штык и парус».

Летом 2021 года на набережной перед гостиничным комплексом «Хрустальный Resort & SPA» (Клокачёва, 29) появляется бассейн.

Оба строения вызывают большой резонанс в городе. Чтобы сбить накал страстей, власти пытаются судиться с «шалманом», но суды чиновники проигрывают.

В защиту бассейна подаёт голос Евгений Горлов, на тот момент директор департамента городского хозяйства: объект, мол, будет общедоступным и может свободно использоваться всеми желающими.

На практике всё оказывается не так.

Осенью 2023 года Эдуард Юркевич с благословения властей приступает к освоению набережной Перелешина. Перед одним из «голубых унитазов» — рабочие довольно оперативно строят напоминающий баржу торговый павильон и металлопластиковую карусель. Севастопольцы негодуют, власть и бизнес возмущения игнорируют.

Вместе с тем городские власти продолжают подавать против бизнесмена всё новые иски. Так, ДИЗО безуспешно пытался взыскать с ООО «КЦ „Мыс Хрустальный”» задолженность по аренде земли под зданием по адресу: наб. Адмирала Перелешина, 1.

В судебную плоскость вернулся и вопрос возврата городу земельного участка площадью 1,2 га на набережной Клокачёва, 29 (где изначально планировался аквапарк). Мол, бизнесмен не выполнил свои обязательства — не построил аквапарк и другие планируемые объекты.

Кроме того, по версии властей, предприниматель задолжал городу 17 млн рублей за аренду плюс 15,5 млн рублей неустойки, а также проценты за пользование чужими деньгами — почти 6 млн рублей.

Итог суда классический: договор аренды расторгнуть не удалось.

Более того, ДИЗО заставили выплатить почти 0,5 млн рублей по встречному иску.

Суд счёл аргументы юристов Юркевича о неправомерности действий чиновников Овсянникова убедительными: в 2019 году постановлением правительства Севастополя № 400-ПП утверждён проект планировки и межевания Карантинной бухты, и, согласно документу, 1,2 гектара на набережной Клокачёва оказались разделены на девять земельных участков.

Вид разрешённого использования тоже изменился: там появилась земля для историко-культурной деятельности, культурного развития, коммунального обслуживания, отдыха и рекреации.

Возможно, это связано с планами города создать культурно-образовательное пространство на мысе Хрустальном.

В итоге суд посчитал, что фирма не смогла выполнить условия договора и освоить землю на Хрустальном не по своей вине.

На достигнутом Юркевич останавливаться не намерен. В планах бизнесмена и дальнейшее освоение территории на мысе Хрустальном.

В частности, про аквапарк же не забыли? Опять же, и новый концерт-холл нужен.

(с) А.Иванов

https://sevastopol.su/news/kak-khozyaeva-khrustalnogo-plyazha-vremen-ukrainy-prizhilis-v-rossii – цинк

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