Названы ТОП-6 лучших смартфонов 2024 года по версии The Verge

Авторитетное технологическое издание The Verge опубликовало рейтинг лучших Android-смартфонов, которые дебютируют в первой половине 2024 года. Победу в этом сравнении одержал Samsung Galaxy S24 Plus. Устройство получило высокие оценки за свой 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц, а также за производительный процессор Snapdragon 8 Gen 3. Galaxy S24 Plus оснащен аккумулятором емкостью 4900 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки. Тройная основная камера с сенсорами на 50, 10 и 12 МП позволяет делать снимки с 3-кратным оптическим зумом.

На втором месте рейтинга расположился Samsung Galaxy S24 Ultra, который в The Verge назвали «лучшим бескомпромиссным смартфоном». Модель отличается более крупным 6,8-дюймовым AMOLED-экраном, титановой рамкой и поддержкой стилуса S-Pen. Фотографические возможности устройства впечатляют: 200-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным зумом, 10-мегапиксельный телевик с 3-кратным зумом и 12-мегапиксельный широкоугольный модуль дополняются фронтальной камерой на 12 МП, делая Galaxy S24 Ultra идеальным выбором для любителей мобильной фотографии.

Китайский флагман OnePlus 12 занял почетное третье место. Он оснащен 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1440p, высокой частотой обновления и поддержкой Dolby Vision. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и имеет до 24 ГБ ОЗУ. Емкий аккумулятор на 5400 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт. The Verge назвал OnePlus 12 лучшим выбором для тех, кто устал от повсеместного внедрения искусственного интеллекта в смартфонах.

Google Pixel 8 Pro, также получивший высокую оценку издания, выделяется 6,7-дюймовым LTPO OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, чипом Tensor G3, аккумулятором на 5050 мАч и поддержкой проводной зарядки на 30 Вт и беспроводной на 23 Вт. Основная камера устройства имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией, 48-мегапиксельный телевик обеспечивает 5-кратный зум, а сверхширокоугольный модуль имеет разрешение 48 МП. Фронтальная камера обладает разрешением 10,5 МП. Защита корпуса по стандарту IP68 гарантирует надежность Pixel 8 Pro. По мнению The Verge, этот смартфон идеально подходит для семейной фото- и видеохроники.

Кроме того, журналисты выделили Samsung Galaxy Z Fold 5 и Nothing Phone (2) как особо значимые устройства. Samsung Galaxy Z Flip 5, OnePlus Open и Google Pixel 8a были также включены в список достойных упоминания смартфонов, ожидаемых в первой половине 2024 года.