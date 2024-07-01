 

Хирург Умнов рассказал, как чрезмерное употребление алкоголя влияет на организм

01.07.2024, 8:50, Разное
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В последнее время растет и число людей, страдающих от негативных последствий злоупотребления алкоголем. Врач-хирург Александр Умнов раскрывает пагубное влияние этанола на организм человека.

Алкоголь нарушает работу нейротрансмиттеров, что приводит к повреждению коры головного мозга. Через месяц регулярного употребления водки могут появиться проблемы с памятью, речью и интеллектом, а через несколько месяцев – нарушения слуха, психологические проблемы и ухудшение эмоционального состояния.

Употребление водки сужает кровеносные сосуды, увеличивая риск тромбоза. Алкоголь оказывает пагубное влияние и на пищеварительную систему. Он разрушает печень, вызывая цирроз, и оставляет ожоги в желудке, которые могут перерасти в язвы и рак.

По словам врача-кардиолога Олега Варфоломеева, даже умеренное потребление алкоголя может негативно сказаться на здоровье, а безопасной нормы употребления для всех не существует. Варфоломеев рекомендует воздерживаться от алкоголя либо ограничиваться одной порцией в неделю. Для каждого человека мера безопасного потребления алкоголя может быть разной, поэтому перед употреблением этого напитка необходимо проконсультироваться с врачом


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