 

Англия одолела Словакию и пробилась в четвертьфинал Евро-2024

01.07.2024, 8:50, Разное
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Сборная Англии одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024, проходящим в Германии. Встреча состоялась на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

Первый мяч на 25-й минуте забил нападающий словаков Иван Шранц. Ход матча изменился в конце основного времени, когда на пятой, последней добавленной ко второму тайму минуте, англичане отыгрались благодаря голу полузащитника Джуда Беллингема. А уже на первой минуте дополнительного времени форвард Харри Кейн вывел Англию вперед.

Таким образом, сборная Англии стала третьей командой, вышедшей в четвертьфинал Евро-2024. Словаки покинули турнир, так и не сумев завоевать трофей. Следующий матч 1/8 финала между сборными Испании и Грузии состоится позднее 3 июля на стадионе «РайнЭнергиШтадион» в Кельне и начнется в 00:00 по московскому времени. Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.


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