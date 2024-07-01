Рыбинск. Криминальная хроника с 24 по 30 июня

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

В полицию поступило заявление жительницы г. Рыбинска, 1979 г.р., о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее денежные средства в сумме более 600 тысяч рублей.

Установлено, что заявительница искала подработку в сети Интернет, оставила свои контактные данные, после чего ей позвонили неизвестные, и в ходе разговора убедили оформить на свое имя несколько кредитов. Далее женщина, не почувствовала подвоха, выполнила все действия, продиктованные ей неизвестными, и в итоге перевела заемные денежные средства в сумме более 600 тысяч рублей на неустановленные банковские счета.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Полиция призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми, особенно если речь идет о финансах. Мошенники – хорошие психологи и знают, как войти в доверие и убедить граждан следовать их указаниям. При поступлении телефонного звонка из «банка» с сообщением о «подозрительной операции по банковскому счету», «оформлении кредита на Ваше имя», «несанкционированном списании денежных средств», «начислении бонусов и перевода их в денежные средства» немедленно прекратите разговор.

Полицейскими установлен подозреваемый в краже велосипеда

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о пропаже велосипеда, который был оставлен им без присмотра на лестничной площадке в подъезде дома по месту жительства.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в хищении велосипеда – им оказался неработающий местный житель, 2005 г.р.

Подозреваемый признался в содеянном, он пояснил, что ходил в гости к знакомому, проживающему в данном подъезде, заметил, что на 1 этаже оставлен без присмотра не пристегнутый тросом велосипед, забрал его и уехал.

Следственным подразделением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Велосипед изъят сотрудникам полиции.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

С наступлением весны сотрудники полиции проводят большую профилактическую работу по предупреждению хищений велосипедов. Создана специальная база, в которую любой желающий может занести информацию о своем велосипеде. С помощью этой информации существенно увеличивается возможность найти украденное имущество.

Внести данные о своем велосипеде в единую базу можно обратившись в ближайший отдел полиции или к своему участковому.

Не забывайте — единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра.

В случае совершения кражи незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02, с сотового — 102.

Установлен подозреваемый в совершении грабежа в магазине

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в одном из магазинов г. Рыбинска, неадекватный мужчина открыто похитил продукты питания и скрылся.

Полицейскими установлено, что злоумышленник, находясь в торговом зале, взял продукты питания и попытался выйти из магазина, минуя рассчетно-кассовую зону. Сотрудники магазина попытались остановить мужчину, однако тот распылил перцовый баллончик и скрылся.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался неработающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, 1982 г.р.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемым даны признательные показания.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к серии краж из магазинов г. Рыбинска.

Раскрыт угон автотранспорта

Ночью в Рыбинском районе на автодороге «Рыбинск – Углич» сотрудниками ДПС ГИБДД в кювете обнаружена автомашина «ВАЗ 2110», в которой находился мужчина по внешним признакам в состоянии опьянения.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль помещен на спецстоянку.

В ходе проверки полицейскими установлено, что мужчина, находившийся в автомобиле – житель Рыбинского района, 1988 г.р., неправомерно завладел транспортным средством.

Дав признательные показания, подозреваемый пояснил, что взял ключи от автомобиля у своей родственницы и поехал кататься.

В отношении водителя, не имеющего права управления транспортными средствами, находившегося в состоянии опьянения, сотрудниками ГИБДД составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ. Судом вынесено решение об административном аресте гражданина на срок 10 суток.

Также отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими выявлен факт хранения наркотиков

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОНК МУ МВД России «Рыбинское» выявлен факт хранения наркотиков. В квартире в микрорайоне Западный были обнаружены и изъяты части растения.

В результате исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД, установлено, что изъятое является частями растения «конопля» общей массой в высушенном виде более 69 гр.

Подозреваемый житель г. Рыбинска, 1992 г.р., пояснил, что хранил наркотическое вещество дома для собственного потребления.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».