YouTube в России могут притормозить, а не заблокировать

Наибольшей вероятностью обладает вариант с замедлением скорости работы YouTube в России, чем полная блокировка сервиса. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Антон Горелкин, являющийся заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике.

«Состоялся разговор с экспертами РОЦИТ о судьбе YouTube. Ответим сразу на самый часто задаваемый вопрос о сроках блокировки. Пока ответа нет. Вероятнее всего, надзорный орган применит не блокировку, а ограничительную меру в виде замедления скорости доступа. Тут есть некоторые нюансы», – написал депутат.

Как отмечает Горелкин, законопроект о запрете рекламы на заблокированных в стране ресурсах затронет YouTube даже в случае замедления скорости. Блогеры должны об этом знать, поскольку у YouTube есть все шансы пополнить реестр «соцсетей со звездочкой».

«Законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах, внесенный вместе с коллегами в Госдуму, затронет YouTube, даже если снизится скорость его работы. Следовательно, размещаемые сейчас российскими авторами на этом американском видеохостинге ролики с рекламой окажутся за пределами закона», – добавил он.