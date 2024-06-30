 

Россияне, которые согласятся выйти на пенсию на 10, 20 или 30 лет позже, получат повышенную ставку

30.06.2024, 13:33, Разное
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В Госдуму внесён законопроект, согласно которому чем позже россиянин выходит на пенсию, тем больше она будет. Те, кто добровольно согласится сдвинуть свой выход на пенсию на 30 лет, смогут удвоить выплаты. При выходе на пенсию на 10 лет позже её увеличат на 20%, при выходе на пенсию на 20 лет позже – на 50%.

Для удобства пожилых россиян такой вариант примут по умолчанию. Граждане, которые собрались выйти на пенсию в срок, должны будут обратиться в многофункциональный центр, Социальный фонд или же заполнить соответствующее заявление в личном кабинете на Госуслугах, параллельно объяснив государству, почему считают возможным создавать на него дополнительную нагрузку в такой непростой период.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект позволит сэкономить значительные средства, занять пенсионеров и дать им возможность более активно участвовать в жизни страны и общества.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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