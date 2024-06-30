 

Платформы Apple и Netflix сближаются в борьбе за стриминговое господство

30.06.2024, 12:50, Разное
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Влиятельное издание 9to5Mac сообщает, что сервис Apple TV+ (шестое место) увеличил свою долю в стриминговом секторе США на 1% во втором квартале 2024 г. Теперь он составляет 9%, что позволяет Apple TV+ приблизиться к стриминговым гигантам Netflix и Amazon Prime Video (по 22%).

Постепенное расширение библиотеки Apple TV+ и появление нашумевших проектов, таких как “Разделение”, “Сайло” и “Пачинко”, способствовали росту доли рынка. Несмотря на то, что Apple TV+ уступает конкурентам в объемах каталога, он зарекомендовал себя среди критиков и имеет высокие оценки контента на IMDb.

Рост Apple TV+ не остался незамеченным: он обогнал Paramount+ (9%) и почти догнал Hulu и Disney+ (10% и 11% соответственно). Таким образом, расстановка сил на рынке стриминга выглядит следующим образом:

1. Amazon Prime Video, Netflix (22%)
2. HBO Max (14%)
3. Disney+ (11%)
4. Hulu (10%)
5. Apple TV+ (9%)
6. Paramount+ (9%)
7. Прочие (3%)


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