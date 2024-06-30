 

Дмитрий Медведев признался, что написал сценарий к фильму «Падение империи»

30.06.2024, 9:33, Разное
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Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале призвал россиян «с особым вниманием» отнестись к фильму «Падение империи», посвящённому грядущей гражданской войне в США. 

Оказалось, что экс-президент России ещё пять лет назад написал сценарий киноленты и в конце 2022 года инкогнито отправил рукопись режиссёру Алексу Гарленду.

«То, что Америка стоит на пороге гибели, понимают все здравомыслящие люди. Но мне хотелось, чтобы картину об этом сняли сами американцы. Поэтому я анонимно переправил свой сценарий в Штаты и там он произвёл настоящий фурор», – написал Медведев. 

Продюсер «Падения империи» Аллан Рич подтвердил, что сценарист фильма попросил не обнародовать его настоящего имени, однако отказался подтвердить, что сюжет ленты был создан россиянином.

«По контракту я не имею права называть имени человека, который придумал идею нашей картины. И это неважно, потому что «Падение империи» поднимает вопросы, актуальные именно для нашей страны», – сказал в эфире CNN

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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