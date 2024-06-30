Роджерс: США и Россия могут восстановить торговлю

Известный американский инвестор Джим Роджерс допустил возможность возобновления торговли между США и Россией. “Очевидно, что [торговля] будет, так как это всегда происходило и будет после войны”, — цитирует Роджерса РИА Новости.

Инвестор подчеркнул, что обе страны являются крупными, и этот факт также способствует возобновлению диалога.

Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года торговля РФ и США выросла на 20% в годовом исчислении, достигнув $332 млн. Соединенные Штаты увеличили закупки удобрений и платины: поставки выросли в 1,6 и 32 раза соответственно ($164 млн и $94,2 млн). Кроме того, США закупили в три раза больше комплектующих турбореактивных двигателей ($10,1 млн). При этом американский экспорт сократился почти на половину — до $34 млн.

В июне заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что в Белом доме обсуждается введение полного запрета на российский экспорт.

Ранее экономический обозреватель Никита Комаров рассказал, как полное торговое эмбарго США отразится на экономике России.