В Небесной канцелярии открестились от слов Бастрыкина о Госдуме

Небесный покровитель Следственного комитета архангел Михаил через свою пресс-службу заявил, что слова Александра Бастрыкина

о нижней палате парламента – его частное мнение. Небесная канцелярия не

разделяет его отношение к народным избранникам и просит прессу не акцентировать

на этом внимание.

«Братья и сестры, не стоит повторять снова и снова эти

слова, – говорит блаженный Евлогий Смирнский, пресс-секретарь архангела

Михаила. – Александр Иванович, как любой смертный, обладает свободной волей и

может иметь частное мнение по самым разным вопросам. Его слова о

«Государственной дуре» – не небесное откровение, они не вдохновлены Святым

Духом. Не впадайте в искушение сами и не вводите в него других».

Представители Небесного воинства не стали отвечать на

вопрос о том, стало ли высказывание главы Следственного комитета результатом

вмешательства бесов или иных инфернальных сил. Однако в небесной канцелярии намекнули,

что многие из депутатов после смерти попали в ад, чего нельзя сказать о доблестных

служителях органов правопорядка.

В 2016 году архангел Михаил был выбран в качестве покровителя Следственного комитета при благословлении патриарха Кирилла.

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