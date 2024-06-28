В Небесной канцелярии открестились от слов Бастрыкина о Госдуме
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Небесный покровитель Следственного комитета архангел Михаил через свою пресс-службу заявил, что слова Александра Бастрыкина
о нижней палате парламента – его частное мнение. Небесная канцелярия не
разделяет его отношение к народным избранникам и просит прессу не акцентировать
на этом внимание.
«Братья и сестры, не стоит повторять снова и снова эти
слова, – говорит блаженный Евлогий Смирнский, пресс-секретарь архангела
Михаила. – Александр Иванович, как любой смертный, обладает свободной волей и
может иметь частное мнение по самым разным вопросам. Его слова о
«Государственной дуре» – не небесное откровение, они не вдохновлены Святым
Духом. Не впадайте в искушение сами и не вводите в него других».
Представители Небесного воинства не стали отвечать на
вопрос о том, стало ли высказывание главы Следственного комитета результатом
вмешательства бесов или иных инфернальных сил. Однако в небесной канцелярии намекнули,
что многие из депутатов после смерти попали в ад, чего нельзя сказать о доблестных
служителях органов правопорядка.
В 2016 году архангел Михаил был выбран в качестве покровителя Следственного комитета при благословлении патриарха Кирилла.
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