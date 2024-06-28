 

В Небесной канцелярии открестились от слов Бастрыкина о Госдуме

28.06.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Небесный покровитель Следственного комитета архангел Михаил через свою пресс-службу заявил, что слова Александра Бастрыкина
о нижней палате парламента – его частное мнение. Небесная канцелярия не
разделяет его отношение к народным избранникам и просит прессу не акцентировать
на этом внимание.

«Братья и сестры, не стоит повторять снова и снова эти
слова, – говорит блаженный Евлогий Смирнский, пресс-секретарь архангела
Михаила. – Александр Иванович, как любой смертный, обладает свободной волей и
может иметь частное мнение по самым разным вопросам. Его слова о
«Государственной дуре» – не небесное откровение, они не вдохновлены Святым
Духом. Не впадайте в искушение сами и не вводите в него других».

Представители Небесного воинства не стали отвечать на
вопрос о том, стало ли высказывание главы Следственного комитета результатом
вмешательства бесов или иных инфернальных сил. Однако в небесной канцелярии намекнули,
что многие из депутатов после смерти попали в ад, чего нельзя сказать о доблестных
служителях органов правопорядка.

В 2016 году архангел Михаил был выбран в качестве покровителя Следственного комитета при благословлении патриарха Кирилла.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Мнение «аналитика»: Об отчаянном положении России… Ждёт погибель?

27.06 / Мнение: Донбасс для России

27.06 / Рупор кремлевской пропаганды: В Грузии запретят пропаганду ЛГБТ

27.06 / Мнение: В дурдоме день юриста

27.06 / Мнение: Почему советские экспериментальные посёлки проваливались

27.06 / Планшет «Ядро» с российским процессором RISC-V выйдет в 2025 году

27.06 / Мнение: Отложенная покупка квартиры, замедление роста цен на вторичку и сворачивание льготной ипотеки

27.06 / Эндокринолог объяснила, почему не стоит бояться сахара

27.06 / Samsung представил 200-мегапиксельный датчик для телеобъективов

27.06 / Мнение «аналитика»: О ненависти… Да что вы о ней вообще знаете?!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика