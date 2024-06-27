Мнение: Охота на знаек

Госдума рассматривает важнейший законопроект: ограничить доступ к книгам иноагентов в библиотеках.

Это, как я понимаю, чтобы не читали Дмитрия Быкова. Обращу внимание на особую подлость подхода. Думаю, даже думцы не могут не отдавать себе отчет, что такой законопроект – в чистом виде “стрельба из пушки по воробьям”: ведь в стране и так, без законопроектов, никто не читает, насчет “самой читающей страны” – миф уже лет 30. Что ж до библиотек – это вообще архаика, ими пользуются разве что самые отпетые школьники-ботаники и студенты, которым “задают”, по доброй воле туда не ходят, прежде всего потому, что отсутствует сама потребность.

“Человек читающий” в России – вымирающий вид. И давно. Я какое-то время поработал риэлтором, много повидал квартир москвичей из самых разных слоев; что поразило – в большинстве жилищ книжные шкафы просто отсутствуют как класс. Думаю, уже выросло поколение, которое в принципе не в курсе, что такое “книжный шкаф”. Что это? Для чего?!

Даже понятие “книжная полка” – понятие исчезающее. Большинство россиян книг у себя в доме не держат и совершенно не парятся по этому поводу. Чтоб они еще в библиотеки ходили! Держи, как говорится, карман шире.

Словом, в библиотеки в России ходят какие-то фрики. Я, например: там нынче часто выносят книги просто “на раздачу”, чтобы “освободить запасники”. Бесплатно. Я захожу иной раз порыться, потом ухожу с добычей.

И тем не менее, целая ГосДума принимает целый закон. Получается – персонально против вот этих фриков, которые ВСЕ ЕЩЕ ходят в библиотеки?! Получается – именно так. Такой вот персональный “закон против умников”. Чтоб, не дай бог, еще умнее не стали.

В стране и так уже опустился морок безразличия и тотального бездумия, умники-ботаники давно в Красной книге – НО НЕТ! Мало. Недостаточно загнобили! Надо изводить умников целенаправленно, бить им по рукам, НЕ ДАВАТЬ ЧИТАТЬ. Довольно яркий получается образ Враждебного Государства. Пушки на воробьев? Пускай. Пушек им не жалко. Лишь бы извести ненавистных “знаек” – до последнего человека.

UPD. Да, для тех, кто уже раскатал губу: в законе “в библиотеках” относится в том числе и к электронным библиотекам.