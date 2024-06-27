 

«В 80 жизнь только начинается» – Джо Байден с опозданием на день поздравил Геннадия Зюганова с юбилеем

27.06.2024, 15:33, Разное
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Президент США Джо Байден 27 июня направил председателю Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадию Зюганову официальную правительственную телеграмму с поздравлениями.

Напомним, накануне главному коммунисту России исполнилось 80 лет.

– Дорогой Геннадий, мы с тобой знакомы с 1973 года и столько же дружим. Нам ли не знать, что в 80 жизнь только начинается? Поздравляю тебя с юбилеем, помни, что маразм — это не оргазм, — написал своему товарищу Байден.

Задержку на сутки с поздравлениями лидера КПРФ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила «техническими моментами» — из-за американских санкций почтовая служба не смогла вовремя доставить правительственную телеграмму.

Геннадий Зюганов поблагодарил «дорогого Джо» за тёплые слова и предложил ему встретиться в 2044 году.

– Джо, ты неправ. Во многои неправ, и ты это знаешь. Но нашей дружбе это не помешает. Думаю, что когда нам исполнится по сто лет, нужно будет организовать вечеринку, — сказал он журналистам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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