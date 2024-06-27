Мнение «аналитика»: О главном факапе Америки…Уже?

Буду краток.

Меня тут упрекнули, будто я «ненавижу #США». На самом деле, я уважаю Америку — великую страну со многими прекрасными людьми. А не люблю только американских политиков. Ведь именно их усилиями…

…случилось то, что происходит сейчас. Америка могла жить в мире с дружественной и даже союзной Россией. Вместо этого она заранее создала «санитарный кордон» вдоль границ настороженной и разочарованной России.

Но ведь это — факап?

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