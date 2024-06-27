Мнение «аналитика»: О полном камингауте США… И шапка горит?

А вот это уже дорогого сто́ит. Ибо — добровольное признание, по сути.

Никто ведь не тянул за язык этого неназванного представителя американского оборонного ведомства, комментировавшего трагический инцидент на севастопольских пляжах Любимовка и Учкуевка, где вследствие ракетного обстрела ВСУ погибли взрослые и дети, а более чем полторы сотни человек получили ранения вплоть до крайне тяжёлых. Сам вольно или невольно выдал «военную тайну».

Может, нервное напряжение сказалось: не привыкли пентагоновские спикеры быть в роли оправдывающихся. А может, это и бравада такая: ну и что вы нам сделаете?

Короче, зацените ответ.

Пляжи Любимовка и Учкуевка в Севастополе не были целью ракетного удара, нанесенного ВСУ днем 23 июня, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Пентагона. Он при этом подчеркнул, что украинские военные сами выбирают, куда стрелять. Собеседник российского агентства также отказался комментировать сообщения, что при обстреле использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, и переадресовал вопрос «украинским коллегам».

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали “осколки от перехвата”, поранившие гражданских лиц», — заяввил представитель Пентагона.

Факты таковы. ВСУ ударили по северной части Севастополя 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка были атакованы пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, однако одна в результате воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полёта с подрывом боевой части в воздухе». В результате атаки погибли четыре человека, в том числе два ребёнка, а свыше 150 пострадали. По последним данным, в больницах Севастополя и Москвы остаются более 70 человек, из них двое — в крайне тяжёлом состоянии.

И тут возникают «недоуменные вопросы». Если «ВСУ сами выбирают цели для ударов», а командированные американские военные тут никаким боком, то откуда же в Пентагоне знают, какие именно координаты были заложены в эти ракеты перед запуском? Если же полётные задания всё же вводятся американцами, то к чему это блеянье про «самостоятельность» ВСУ?

Ну и ведь очень удачно «совпало», что как только этот прокол американского военного ведомства стал явным, где-то на песке тут же нашлись некие осколки, якобы от ЗРК «Тор»?

Тот самый случай, когда шапка кое на ком не просто горит, а полыхает?

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