Мнение: Бытовой гипноз в трагедии Шекспира

В преддверии курса про психологический иммунитет и защиту от заразительных агентов, предлагаю задачу со звездочкой.

Вот одна сцена из произведения Шекспира “Ричард III” (перевод Бена).

Даже если вы не читали трагедию или не помните сюжета, задача вам будет понятна.

Глостер убил отца и мужа Анны, но ему удается за одну короткую сцену изменить ее отношение сначала с ненависти на смятение, а потом со смятения на влечение.

Почему ему удается это?

Попробуйте решить эту задачу со звездочкой.

Подскажу, что есть: 1) уязвимости Анны, двух видов, ситуативные и личностные, 2) инструменты Глостера, разного плана, сомнительные по экологии, как он сам в финале сцены признает, но ситуативно очень эффективные.

Попробуйте сформулировать и первое, и второе.

АКТ ПЕРВЫЙ. СЦЕНА ВТОРАЯ

Другая улица.

Вносят гроб короля Генриха VI. Его сопровождают дворяне с алебардами и леди Анна в трауре.

Анна

Поставьте здесь ваш благородный груз,

Раз благородство стало мертвым грузом,

И отдохните, я же вновь оплачу

Ланкастера безвременную гибель.

Недвижный труп святого короля!

Бескровные останки царской крови!

Холодный прах Ланкастерского дома!

Я вызову твой дух из царства мертвых,

Чтоб слышал ты рыданья бедной Анны —

Жены родного сына твоего,

Убитого той самою рукою,

Что нанесла тебе все эти раны.

Сквозь эти окна жизнь твоя ушла —

И в них я лью бальзам бессильных слез.

Будь проклята навек рука убийцы!

Будь проклята бездушная душа

И кровь того, кто пролил кровь твою!

Пусть негодяя ждет конец ужасный —

Такой, какого я не пожелаю

Гадюке, скорпиону или жабе!

Пускай ребенок твоего убийцы

Родится недоношенным ублюдком

И унаследует отца уродство,

Убив надежды матери своей!

Пускай жена убийцы твоего,

Когда он сам умрет ужасной смертью,

Такие же страданья испытает,

Какие я испытываю нынче,

Оплакивая мужа и тебя!

Идите ж со священной ношей в Чартси,

Где прах святой мы предадим земле.

В пути же, вновь устав, вы отдохнете,

И короля я вновь смогу оплакать.

Входит Глостер.

Глостер

Остановитесь! Опустите гроб!

Анна

Какой волшебник вызвал злого духа,

Чтоб помешать священному обряду?

Глостер

Поставьте гроб, мерзавцы, или сами

Того гляди, вы будете в гробу!

Дворянин

Милорд, простите! Дайте нам пройти!

Глостер

Молчать, собака! Перед кем стоишь?

Прочь алебарду, а не то, клянусь,

Ты у меня пропашешь землю рылом!

Анна

Как, вы дрожите? Вы его боитесь?

О да, и я вас не виню: вы смертны,

А смертному, конечно, страшен дьявол.

Сгинь! Пропади, отродье сатаны!

Ты властен был над этим бренным телом,

Его душой ты не владеешь! Сгинь!

Глостер

Прекрасный ангел! Вы жестокосердны!

Анна

Во имя Бога, дьявол, прочь отсюда!

Счастливый мир ты сделал смрадным адом

Тебе щекочет ноздри запах смерти —

Так насладись же делом рук своих.

Вот, вот, глядите! Раны короля

Раскрыли рты кровавые свои.

Красней, красней, бесформенный обрубок

Из жил пустых, где не осталось крови,

Кровь хлынула опять, лишь ты явился!

Сама природа, свой закон нарушив,

Твое изобличает злодеянье:

С убийцей рядом труп кровоточит.

О ты, Господь, создавший эту кровь,

Ужели ты не отомстишь убийце?

Земля, впивающая эту кровь,

Ужели ты не отомстишь убийце?

О небо, громом порази его!

Земля, разверзнись, поглоти его.

Как ты сейчас глотаешь кровь монарха,

Пролитую посланцем преисподней!

Глостер

Забыли вы законы милосердья,

Что учат воздавать добром за зло.

Анна

Закон людей и Бога ты презрел!

Ведь даже зверь порою знает жалость.

Глостер

А я не знаю — значит, я не зверь.

Анна

Какое чудо! Дьявол молвил правду.

Глостер

Еще чудесней то, что злится ангел.

О вы, которая всех женщин чище,

Позвольте эти мнимые злодейства

Мне объяснить, чтоб оправдать себя?

Анна

О ты, который всех мужчин подлее,

Позволь за эти явные злодейства

Тебя проклясть, хоть ты давно уж проклят.

Глостер

О вы, чья прелесть выше всех похвал,

Я оправдать могу свои поступки.

Анна

О ты, чья гнусность выше всех ругательств,

Ты можешь оправдаться: удавись!

Глостер

Когда бы сделал я такую глупость,

Я только подтвердил бы обвиненье.

Анна

Нет, это было б лучшим оправданьем:

Ты отомстил бы самому себе

За тех людей, которых ты убил.

Глостер

Ты не права: я их не убивал.

Анна

Ах, вот как? Значит, эти люди живы?

О нет! Они мертвы! И их убийца — ты.

Глостер

Не убивал я мужа твоего.

Анна

Не убивал? Так, стало быть, он жив?

Глостер

Нет — Эдуард, мой брат, его убил.

Анна

Бесстыдно лжет вонючий твой язык!

Видала королева Маргарита,

Как на твоем клинке дымилась кровь;

Ты и ее хотел убить, да только

Тебе твои же братья помешали.

Глостер

Всему виной язык ее бесстыжий:

Он приписал мне злодеянье братьев.

Анна

Всему виною мозг твой, живодер!

Ты спишь и видишь, где б кого зарезать.

А короля не ты убил?

Глостер

Да, я.

Анна

А, ты не отрицаешь? Ты признался?

Будь проклят же за это злодеянье!

Он был так добр, великодушен, честен…

Глостер

О да, вполне достоин райских кущей,

Куда его я, кстати, и отправил.

Анна

Да, он в раю, где ты вовек не будешь.

Глостер

Да, он в раю; пусть скажет мне спасибо:

Гораздо больше рай ему подходит,

Чем грешный свет.

Анна

А для тебя, мерзавец,

Одно подходит место — это ад.

Глостер

Нет, есть еще одно, пожалуй, место.

Анна

О да: застенок.

Глостер

Ваша спальня.

Анна

Пусть горе ляжет там, где ты уснешь!

Глостер

Да, так и есть, пока я сплю не с вами.

Анна

Пусть так и будет!

Глостер

Верно! Леди Анна,

Оставим поединок остроумья,

Поговорим спокойно. Неужели

Причина, что двоих Плантагенетов

К безвременной кончине привела,

Не так же порицания достойна,

Как сам палач?

Анна

Причина — это ты,

И ты палач!

Глостер

О нет, миледи!

Причина — это ваша красота:

Она во сне стояла предо мною,

И я готов был целый мир убить,

Чтоб провести хоть час у вас в объятьях.

Анна

Когда бы я поверила тебе,

Тогда бы я всю эту красоту

Со щек своих ногтями соскоблила.

Глостер

Смерть красоты я вынести не мог бы.

Но до тех пор, пока я здесь стою,

Вы красоту свою убить не властны:

В ней — жизнь моя, и светит мне она,

Как солнце освещает нашу землю.

Анна

Пускай же смертью станет жизнь твоя!

Глостер

В тебе одной — и жизнь моя и смерть.

Анна

Ах, если б только это было так!

Тогда б тебе смогла я отомстить.

Глостер

Миледи, наша ссора неразумна:

Как можно мстить тому, кто любит вас?

Анна

О нет, вполне разумна наша ссора:

Я отомстить хочу убийце мужа.

Глостер

Есть в мире человек: тебя он любит

Сильней, чем твой мертвец тебя любил.

Анна

Кто ж этот человек?

Глостер

Плантагенет.

Анна

Мне мужем был Плантагенет.

Глостер

И этот —

Плантагенет, но он добрей и лучше.

Анна

Где он?

Глостер

Перед тобой.

(Анна плюет ему в лицо.)

Плюешь? За что?

Анна

Как жаль, что яда нет в моей слюне!

Глостер

Не может яд в таких губах таиться.

Анна

А ты зато — ты весь пропитан ядом.

Прочь! Прочь! Ты льешь отраву мне в глаза!

Глостер

Нет, это твой отравлен взгляд.

Анна

Хотела б я, чтоб взгляд мой был отравлен,

Чтоб каждый глаз мой василиском стал!

Глостер

И я бы тоже этого хотел:

Тогда б я умер сразу. А теперь

Меня ты убиваешь постепенно.

Твои глаза в моих рождают слезы —

А я ведь не рыдал ни разу в жизни.

Когда кричал от страха юный Ретленд,

Меч Клиффорда увидев над собой,

И мой отец и Эдуард рыдали,

Не плакал я. Когда отец твой грозный

Печальную историю поведал

О страшной смерти моего отца,

Он — даже он — не мог сдержать рыданий,

И по щекам у всех бежали слезы,

Как дождь по веткам; только я не плакал.

Но то, что горе сделать не могло,

Свершила красота твоя, миледи —

И я ослеп от слез. Еще ни разу

Ни друга, ни врага я ни о чем

Не умолял; не создан мой язык

Произносить красивые словечки,

Но вот теперь, когда твоя любовь

Мне может стать единственной наградой,

Я гордое свое смиряю сердце

И умоляю о твоей любви.

(Она глядит на него с презрением.)

Не оскверняй презреньем этих губок:

Для поцелуев созданы они.

И если это мстительное сердце

Прощать не научилось — вот мой меч:

Вонзи его мне в грудь и вырви душу,

Которая полна одной тобой.

(Глостер обнажает грудь. Анна касается ее мечом.)

Не медли. Бей. Я Генриха убил,

Твоею красотою ослепленный.

Рази. Сразил я мужа твоего —

Твои глаза мне это приказали.

(Она роняет меч.)

Меч подыми — иль подыми меня.

Анна

Встань, лицемер! Хочу я, чтоб ты умер,

Но палачом сама не в силах стать.

Глостер

Так лишь скажи — я сам себя убью.

Анна

Уже тебе я это приказала.

Глостер

Тогда была ты вне себя от гнева.

Вновь прикажи — и тот, кто, как безумный,

Любя тебя, убил твою любовь,

Убьет любовь, что в десять раз сильнее, —

И будешь ты причиной двух убийств.

Анна

Что у тебя на сердце?

Глостер

Язык о нем сказал.

Анна

Боюсь, что оба лживы.

Глостер

Коль так, то лжет весь мир.

Анна

Что ж, подыми свой меч.

Глостер

Скажи, что мир меж нами.

Анна

Узнаешь все потом.

Глостер

Питать ли мне надежду?

Анна

Надеждой все живут.

Глостер

Возьми мое кольцо.

Анна

Но своего не дам.

Глостер

Взгляни: кольцо тебе сжимает палец.

Вот так же сердце бедное мое

В твоей груди зажато. Так храни же

И сердце и кольцо — они твои.

О, если б мог твой пленник попросить

О милости одной, он был бы счастлив.

Анна

О чем?

Глостер

Оставьте этот груз печальный

Тому, кто больше всех о нем скорбит,

А сами отправляйтесь в Кросби-Плейс.

А я сейчас поеду прямо в Чартси,

Где благородный прах предам земле

И, оросив слезами холм могильный,

Приеду к вам. Я не могу сегодня

Вам объяснить всего, но умоляю:

Даруйте эту милость мне.

Анна

Охотно.

Я рада видеть ваше покаянье.

Эй, Трессел, Беркли, следуйте за мной.

Глостер

Так вы со мной проститесь?

Анна

Нет, увольте,

Но, раз уж вы меня учили льстить,

То можете считать, что я простилась.

Леди Анна, Трессел и Беркли уходят.

Глостер

Ну, господа, берите гроб.

Дворянин

И в Чартси отнести его, милорд?

Глостер

Нет, в Уайт-Фрайере. Там меня и ждите.

(Все уходят, кроме Глостера.)

Кто женщину в такой момент пленял?

Кто женщину в такой момент пленил?

Она моя! — конечно, ненадолго.

Прикончивший ее отца и мужа,

Я победил ее в минуту скорби,

Когда проклятья с губ ее срывались,

А рядом с нею кровью исходил

Свидетель страшный ярости ее.

Против меня был Бог, закон и совесть,

А за меня — лишь дьявол и притворство;

Там — целый мир, а здесь — ничто! И все же

Я победил! Я победил ее!

Ха!

Уже забыт ее отважный рыцарь,

Которого три месяца назад

При Тьюксбери кинжалом я прикончил:

Прекраснейший на свете дворянин,

Рожденный в расточительстве природы,

Храбрец, красавец — настоящий принц,

Какого, чай, во всей земле не сыщешь!

И вот она готова мне отдаться —

Мне, мне, кто погасил его рассвет

И на вдовство обрек его принцессу!

Мне, что не стоит четверти его!

Мне, страшному, горбатому, хромому!

Я герцогство поставлю против пенса,

Что недооценил свою пepcoнy:

Я в грош себя не ставлю, а она

Меня считает хоть куда мужчиной.

Пойду, пожалуй, зеркало куплю я.

Найму себе две дюжины портных

И стану моды изучать прилежно:

Коль сам себе попал я в фавориты,

То надо и потратиться чуть-чуть.

Но прежде, чем вздыхать пред дамой сердца,

Я должен братца своего угробить.

Эй, солнце! Ты, пока тут нет зеркал,

Сияй, чтоб я хоть тень свою видал!

Уходит.