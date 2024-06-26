Хромированный, балеткор, омбре – ключевые тенденции французского маникюра на июль и самые модные дизайны

Грамотно подобранный маникюр дополнит любой наряд и будет уместен на любом мероприятии. В этом случае классический френч станет лучшим выбором. Он лидирует среди трендов в 2024 году. Стильный и универсальный дизайн подойдет как юным девушкам, так и более зрелым дамам. Он выглядит шикарно на ногтях любой формы.

Френч с хромированным эффектом

В списке нейл-трендов эффект хрома на ногтях держится уже не один сезон. Современный французский стиль, подчеркнутый хромированными акцентами, добавит маникюру оригинального изящества. Кончики можно покрыть хромовым лаком золотого или серебряного цвета, применить эффект металлик.

Также можно добавить объемные волны хромовыми красками. Такой дизайн шикарен на ногтях миндалевидной, овальной или заостренной формы. Или попробуйте необычный, но милый вариант с серебряными кончиками и маленькими сердечками.

Французское омбре

Это актуальная техника окрашивания, создающая плавный переход между оттенками, чтобы они как бы перетекали друг в друга. Сочетание френча с другими техниками дизайна ногтей открывает обширное поле для творчества. Этим летом в моде вариации в балеткорной эстетике и французское омбре.

Сделайте плавный переход от нежно-розового базового цвета к бесцветным кончикам, можете попробовать прозрачный или телесный базовый цвет и в пастельных тонах градиентные кончики. Такой простой и нежный дизайн прекрасно дополнит ваш стиль на мероприятии.

Балеткор французский

Балеткор – актуальный модный тренд. Банты, тонкие нюансы и мерцающая отделка — главные “фишки” эстетики балеткора. Вот пара вариантов дизайна: блестящее бархатное кружево и крошечные расписные бантики, ногти розоватого оттенка в стиле френч, покрытые мини-наклейками в виде бантиков.

Можете сделать себе классические французские ногти, блестящие, без бантов, но в розовых тонах. Необязательно осыпать их стразами. Женственному и романтическому маникюру подойдут ногти в форме мягкого овала.

Красочные французские ногти

Если вы смелы и хотите заявить о себе, обратите внимание на французский маникюр в ярких тонах. Выберите любой цвет, затем оттените его более светлым или темным оттенком того же спектра. Например, в центре – розовый, по краю и кончикам – сиреневый. На длинных ногтях этот дизайн будет смотреться особенно шикарно. Подойдут также квадратные ногти – с ними вы точно сможете выделиться из толпы.

Френч с 3D-эффектом

Это очень интересный нейл-тренд. Его сложно сделать самостоятельно, но современные мастера в салонах сумеют создать на ваших ногтях настоящие объемные картины. Капли геля с имитацией брызг, причудливые волнистые линии, потоки золота, расплавленного до жидкого состояния – все это создает нереально красивый эффект.

Французский минимализм

Лаконичный и тонкий ободок по кончику ногтей – популярный, хотя совсем и не новый тренд. Хорошо сочетается такой дизайн с квадратной формой ногтей. Тонкая черная полоска и нюдовая основа, молочный лак и яркая элегантная “улыбка” – самые трендовые варианты. Можете украсить ногти стразами, это будет топово смотреться на средних ногтях.

Французские ногти с рисунком или стразами

Сегодня в моде животные принты, а также полоски, клетка, цветочные мотивы и многое другое. Для коротких ногтей и округлых, квадратных форм подойдут мелкие узоры. Стразы и наклейки уместны больше на длинных ногтях, форма при этом может быть любой.

Сделайте маникюр с цветочным принтом по краю белой “улыбки”. Этот рисунок будет особенно актуален на июль и август. Экспериментируйте с оттенками, но не забывайте вовремя подправлять маникюр, не давая ему отрастать и выглядеть неряшливо.