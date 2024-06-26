Ученые из Франции рассказали, какая еда влияет на интеллект

Ученые из Франции недавно сделали неожиданное открытие: кулинарные предпочтения могут красноречиво говорить об умственных способностях человека. Исследования выявили связь между склонностью к определенным продуктам и пониженными когнитивными функциями.

Белый хлеб, макароны, сладости – все эти продукты содержат большое количество рафинированных углеводов. Их чрезмерное употребление отрицательно влияет на мозговую деятельность, замедляя обучение и ухудшая память.

Бургеры, картофель фри, газировка – эти вредные искушения оказывают сокрушительное действие не только на здоровье, но и на интеллект. Высокое содержание жиров и сахара в фастфуде сокращает объем серого вещества в мозге, что приводит к ухудшению памяти и снижению концентрации.

Газированные напитки и соки, перенасыщенные сахаром, еще один сигнал низкого интеллекта. Их регулярное употребление вызывает воспаление в организме и разрушительно действует на мозг, лишая его способности эффективно работать.

Замороженные пиццы, готовые обеды, супы в пакетиках – в этой категории скрывается множество консервантов, ненатуральных добавок и соли. Их частое употребление подрывает мозговую активность, провоцируя проблемы с памятью и концентрацией.

Злоупотребление спиртными напитками тоже негативно отражается на интеллекте. Алкоголь повреждает нейроны, нарушая когнитивные процессы. Проблемы с памятью, рассеянность и неспособность к обучению – частые спутники алкоголиков.